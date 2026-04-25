«نجاة الصغيرة».. صوتٌ يعبر الزمن إلى الوعي

علي عبد الرحمن (القاهرة)



في لحظةٍ يتكثّف فيها المعنى الثقافي حتى يلامس جوهر الدلالة، وتعلو فيها الفنون على كونها أثراً جمالياً لتغدو شكلاً من أشكال الوعي، أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن منح لقب «شخصية العام الثقافية» لعام 2026 للفنانة نجاة الصغيرة، لتكون أول مغنية في تاريخ الجائزة تحظى بهذا التكريم الرفيع، في إشارةٍ تتجاوز حدود الاحتفاء إلى ترسيخ حضور الصوت بوصفه حاملاً للمعنى، ومجالاً من مجالات الإدراك الجمالي في الثقافة العربية.

لا يُقرأ هذا التكريم بوصفه تتويجاً لمسيرةٍ فنيةٍ ممتدة فحسب، بل باعتباره استعادةً لخبرةٍ صوتيةٍ نادرة، استطاعت عبر الزمن أن تُعيد تعريف العلاقة بين الغناء والوجدان، وبين الأداء والمعنى، حتى غدا الصوت عند نجاة مساحةً تتقاطع فيها الرهافة مع التأمل، ويتحوّل فيها الغناء من فعلٍ استعراضي إلى تجربةٍ داخلية تُصغي إلى ما وراء الكلمات لا إلى ظاهرها.

وفي هذا الأفق، يتبدّى اسم نجاة الصغيرة بوصفه علامةً جماليةً فارقة في تاريخ الأغنية العربية الحديثة، إذ أسهم حضورها في إعادة تشكيل حساسية التلقي، وفي ترسيخ تصورٍ جديد للفن يقوم على الاقتصاد التعبيري بدل الإفراط، وعلى العمق الشعوري بدل الامتداد الصوتي، لتغدو تجربتها أحد تمثلات التحول من الطرب بوصفه أداءً إلى الغناء بوصفه إدراكاً ومعرفةً وجدانية.



بيئة فنية

تتشكّل بدايات نجاة الصغيرة داخل بيئة فنية مبكرة كانت كفيلة بصياغة وعيٍ أوليّ بالصوت بوصفه أفقاً للتعبير لا مجرد مهارة أدائية، غير أن خصوصية هذه التجربة لم تتجسّد في سرعة الظهور بقدر ما تجسّدت في بطء التكوين وعمق الصقل، إذ بدا منذ المراحل الأولى أن الصوت لديها لا يسعى إلى الامتلاء، بل إلى الاكتمال الداخلي، وكأن كل نغمة تُصاغ من داخل شعورٍ مُراقَب بدقة لا من خارج أداءٍ جاهز.

ومع الانتقال التدريجي إلى فضاء الاحتراف، أخذ هذا الميل يتبلور بوصفه خياراً جمالياً واعياً، يقوم على الاقتصاد في التعبير، وتقليص المسافة بين الإحساس وصيغته الصوتية، فلم يكن التطور الفني عندها تراكماً كمياً أو اندفاعاً نحو الاتساع، بل كان عملية صقل مستمرة للصوت، تُنقّيه من الزوائد، وتعيد ضبطه على إيقاع الشعور الداخلي لا إيقاع الاستعراض الخارجي.





عتبة التحول

تتبدّى أهمية تجربة نجاة الصغيرة في كونها تزامنت مع لحظة انعطاف في تاريخ الأغنية العربية، حين بدأت الذائقة الجماعية تنزاح من النموذج الطربي الممتد، القائم على الاتساع الزمني والتكرار البنائي، إلى نموذج أكثر تركيزاً، يُراهن على اللحظة الشعورية المكثفة بوصفها مركز التجربة الفنية.



هندسة الأغنية

في قلب هذا التحول، تتبدّى أهمية التعاونات التي جمعت نجاة الصغيرة بكبار صُنّاع الأغنية العربية، حيث تشكّلت تجربتها عبر مثلث جمالي بالغ الدقة، فقد مثّل محمد عبد الوهاب لحظة تأسيس لوعيٍ لحني يقوم على الصرامة البنيوية المقترنة بالرهافة التعبيرية، إذ أتاح للصوت أن يتحرك داخل نظام موسيقي محسوب، يوازن بين الكلاسيكية والانفتاح من دون أن يفقد اتزانه الداخلي.

وأعاد بليغ حمدي صياغة هذا التوازن من الداخل، ليصبح الإحساس جزءاً من البناء الموسيقي لا نتيجة له، فتتراجع الصلابة لصالح انسياب داخلي يجعل الأغنية أقرب إلى نبض الحياة اليومية.

أما مع نزار قباني، فقد انتقلت التجربة إلى مستوى أكثر تعقيداً على صعيد النص، إذ لم تعد الكلمة مجرد حاملٍ للمعنى، بل تحولت إلى بنية نفسية مفتوحة، بحيث لا يُفصل النص عن الصوت، ولا يُقرأ إلا من خلال تحوله إلى حالة وجدانية مكتملة.





تجربة خاصة

يرى الموسيقار عمر خيرت أن تجربة نجاة الصغيرة تنتمي إلى منطقة خاصة في البناء الموسيقي العربي، منطقة لا تقوم على الإبهار اللحظي، بل على التكوين الداخلي البطيء للفكرة الموسيقية.

ويستعيد في حديثه عن تجربتها ذلك النوع من الغناء الذي لا يفرض نفسه على اللحن، بل يذوب داخله حتى يصبح الصوت جزءاً من نسيج الفكرة الموسيقية لا مجرد وسيط لها، كما في «أنا بعشق البحر» أشعار عبد الرحيم منصور، وألحان هاني شنودة.

ويمتد تحليله ليشير إلى أن خصوصية نجاة تكمن في قدرتها على تحويل اللحن إلى حالة تأملية، حيث لا يُسمع العمل الموسيقي بوصفه تركيباً صوتياً متتابعاً، بل يُستقبل بوصفه مناخاً شعورياً متكاملاً، فالصوت عندها، كما يصف، لا يسعى إلى إثبات حضورٍ قوي، بل إلى إنتاج حالة من الإصغاء الداخلي العميق، كما في «الطير المسافر» أشعار محمد حمزة، وألحان بليغ حمدي.





إدارة دقيقة

أما الموزع الموسيقي عادل حقي فيقدّم قراءة أكثر تفصيلاً لبنية الأعمال الغنائية التي ارتبطت بصوت نجاة الصغيرة، حيث يرى أن التوزيع الموسيقي في هذه التجربة لا يُبنى على فكرة الامتلاء الصوتي، بل على إدارة دقيقة للمساحات، بحيث يصبح الفراغ عنصراً بنائياً لا نقصاً تقنياً، وهو ما يظهر بوضوح في «عيون القلب» أشعار عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد الموجي، و«سلم علي» أشعار سيد مرسي، وألحان بليغ حمدي.

ويشير حقي إلى أن التعامل مع صوت نجاة كان يفرض نوعاً من الحساسية الخاصة في التوزيع، لأن طبيعة صوتها لا تحتمل التكديس أو الزخرفة الزائدة، بل تحتاج إلى مساحات مفتوحة تسمح له بالظهور في تفاصيله الدقيقة، موضحاً أن الصمت في أعمالها لا يبدو غياباً، بل يبدو حضوراً موازياً، كما في «لا تكذبي»، أشعار كمال الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب.





حالة شعورية

في مقاربة مختلفة تنطلق من النص الغنائي، يتحدث الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عن تجربة نجاة الصغيرة بوصفها تجربة إعادة خلق للكلمة داخل فضاء الأداء، حيث لا تبقى الجملة الغنائية ثابتة على معناها المكتوب، بل تدخل في تحولات شعورية عميقة بمجرد أن تلتقي بالصوت.

ويستطرد في وصف هذه العلاقة بأن الكلمة مع نجاة لا تُؤدّى كما كُتبت، بل يُعاد تكوينها في طبقة الإحساس، حيث يتحول النص إلى حالة شعورية مكتملة لا يمكن فصلها عن طريقة نطقها أو تلوينها أو حتى صمتها بين الجمل، فالجملة البسيطة في ظاهرها قد تتحول إلى بنية وجدانية مركبة، لأن الصوت لا يكتفي بتفسير المعنى، بل يعيد تشكيله من الداخل، ويمنحه عمقاً لم يكن موجوداً في لحظة الكتابة الأولى، كما في «ماذا أقول له» أشعار نزار قباني، وألحان محمد عبد الوهاب و«كل ده كان ليه»، أشعار مأمون الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب.



صوت التفاصيل

ترى الدكتورة جيهان الناصر أن صوت نجاة الصغيرة ينتمي إلى فئة صوتية تعتمد على الاقتصاد الشديد في الطاقة الصوتية مقابل الكثافة العالية في التأثير الإدراكي، وهو ما يجعله صوتاً قائماً على التفاصيل الدقيقة أكثر من اعتماده على القوة أو الاتساع.

وأضافت أن طبيعة الأداء الصوتي عند نجاة تقوم على التحكم الدقيق في الاهتزازات الصغيرة والانتقالات الناعمة بين الطبقات، بما يجعل الصوت أقرب إلى الهمس المنظّم منه إلى الخطاب الصوتي المباشر، وهذا النمط، يخلق علاقة إدراكية خاصة مع المستمع، كما «كل شيء راح وانقضي» أشعار إسماعيل الحبروك، وألحان بليغ حمدي.





مدرسة كاملة

تذهب المطربة ريهام عبد الحكيم في قراءتها لتجربة نجاة الصغيرة إلى اعتبارها مدرسة كاملة في فهم الغناء بوصفه حالة شعورية قبل أن يكون مهارة صوتية، وما يميز هذه التجربة ليس القوة التقنية بقدر ما هو الصدق الداخلي الذي ينتقل إلى المستمع ببساطة ومن دون وسائط زائدة.

وترى أن البساطة في الأداء تمثل ذروة التحكم الفني، لتصبح تجربة نجاة معياراً جمالياً قائماً بذاته، لا يزال حاضراً في وعي أجيال من الفنانين الذين يبحثون عن العمق بدل الامتداد، وعن المعنى بدل الضجيج، كما في «اسألك الرحيلا» أشعار نزار قباني، وألحان محمد عبد الوهاب و«أنا بستناك» أشعار مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.