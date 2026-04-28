الأرشيف والمكتبة الوطنية: «الصورة التاريخية» وثيقة وطنية

عبدالله ماجد آل علي متحدثاً خلال ندوة «قصة صورة»
29 ابريل 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقره ندوة بعنوان «قصة صورة»، سلط خلالها الضوء على أهمية الصورة التاريخية في توثيق الإنسان والمكان والأحداث، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، الذين أكدوا أن الصورة تمثل وثيقة تاريخية تتعاظم قيمتها بمرور الزمن لما تحمله من تفاصيل الماضي وإسهامها في نقل حكاياته إلى الأجيال.
وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أن الصورة التاريخية تعد نافذة حية على الماضي ومرآة تعكس ملامح حياة الآباء والأجداد، مشيراً إلى تكامل العلاقة بين الكلمة والصورة.
ودعا أفراد المجتمع إلى تزويد الأرشيف، بما لديهم من صور تاريخية أو نسخ منها، حفاظاً على الذاكرة الوطنية.
وأوضح أن الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومنذ تأسيسه عام 1968 بتوجيهات المغفور له -بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أولى اهتماماً خاصاً بتوثيق الصور، إذ تم إنشاء أرشيف للصور الفوتوغرافية عام 1974 ليشكل رصيداً وطنياً يوثق مسيرة دولة الإمارات وتاريخها.

