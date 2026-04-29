قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
بيت الشعر يختتم ورشة فن الشعر والعروض

البريكي يتوسط حضور الأمسية
29 ابريل 2026 12:32

الشارقة (الاتحاد) نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم أمس، اختتم بها فعاليات ورشة فن الشعر والعروض، وشارك فيها كل من الشعراء، أحمد عبد الغني من مصر، ودانا أبو محمود من سوريا، وعبد الرحمن موسى من السودان، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير البيت، إضافة إلى جمهور واسع من النقاد والشعراء ومحبي القصيدة.
قدّم الأمسية د. محمد صحصاح من الجامعة القاسمية، الذي رحّب بالحضور، ومن ثم افتتح القراءات الشاعر أحمد عبد الغني، الذي قدم قصائد وجدانية تغوص في الذات لتستنطق أعمق مشاعرها، يقول في مطلع إحداها: 

يَكفيهِ ما فيهِ مِنْ نارٍ مؤجَّجةٍ
يُذيبُ جوهرَهُ الأسمى ليوقِدَها

لقدْ تخلّى عَنِ النَّفسِ التي جَمَحتْ
وحمَّلتْهُ الأسى كيلا يُبدِّدَها

وفي قصيدة بعنوان «غريب على الباب» نجده يصور مكابدات الغربة وقسوتها حين لا تكون الآفاق الجديدة على قدر التوقع، فيقول في بدايتها:
كأيِّ غريبٍ عاشَ يُطعِمُ حلمَهُ
لقاءَ مصيرٍ ما يزالُ يُجوّعُهْ

إلى أنْ رأى الأيامَ تحفرُ حفرةً
لكلٍّ قريبٍ قدْ تأجَّل مصرَعُهْ

تلته الشاعرة دانا أبو محمود، التي قدّمت قصائد متنوعة نتلمّس في إحداها نبرة التحدي والطموح في علاقتها مع الشعر، حيث تقول:
أنا امرأةٌ من نسيجِ الرياحْ
وليلي خُلاصةُ هذا الصّباحْ

وعندي لكلِّ السمواتِ حتّى
يحِجَّ لها الضوءُ ألفُ اقتراحْ

وفي قصيدة «خبر عاجل» نستشف ضياع روح الإنسان، التي ترجو أن ترى وطنها بخير، حيث تقول:
كأنّني بِتُّ شيئاً لستُ أفهمُهُ
ملامِحاً تتردّى أوجُها أُخُرا

أصيحُ بين نثاراتِ اليقين: إلهي
ما الخلاص؟ لأطوي أبحُراً كُثُرا

واختتم القراءات الشاعر عبد الرحمن موسى، الذي قرأ مجموعة من القصائد، حيث يصور في إحداها مشاعر النفس التي لا تكتفي من المحبة والجمال والفرح والخير، فيقول:
ألا ليتني لا أرتوي من عيونها
ولا أكتفي من شهدها وغصونها

ولا موجها إن بات يغوي مراكبي
ولا نارها إذ أضرمتْ في سجينها


وفي قصيدة ثانية يقيم حواراً مع نهر النيل ويلقي عليه آلامه وأحلامه مستمداً منه الأمل في غد أجمل، حيث يقول:
أعرني غداً يا نيل منك مراكباً
لعل على النيلين يهطل وابلُ

وتبسُمُ في وادي المحبين وردةٌ
وتجري على صحراء قلبي جداولُ


وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية، ومنتسبي ورشة فن الشعر والعروض.

