«دبي للثقافة» تتصدّر المركز الأول في مؤشر محور التجربة الرقمية للمتعاملين

دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي، (دبي للثقافة)، تعزيز تنافسيتها وريادتها في التحول الرقمي، بعد حصولها على المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX) على مستوى حكومة دبي، ضمن تقييم النضج الرقمي لعام 2025، مسجلة نسبة أداء بلغت 94% متجاوزة المتوسط الحكومي بفارق 39 نقطة مئوية.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح «دبي للثقافة» في تطوير منظومة رقمية متكاملة تركّز على احتياجات المتعاملين، وتقدم لهم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء نموذج حكومي عالمي قائم على الابتكار والتميز.

وجاء هذا التقدم نتيجة مجموعة من المبادرات النوعية التي تبنتها الهيئة، من بينها تصميم خدمات استباقية تتمحور حول الإنسان، وتطبيق حلول ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واعتمادها معايير شهادة الآيزو (ISO 42001:2023) في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، التي حصلت عليها خلال العام الماضي. وتطبيق منظومة متقدمة لتحليل البيانات وقياس الأداء، ما أسهم في توفير أكثر من 13 ألف ساعة عمل سنوياً، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين سرعة الاستجابة نتيجة تبني الهيئة مجموعة من الحلول الذكية في عملياتها، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أدائها، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين 99%.

كما عزّزت الهيئة ريادتها ضمن محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، من خلال تقديم خدمات استباقية قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتطوير منظومة دعم ذكية متعددة القنوات تشمل المحادثة الفورية، وقناة واتساب، ومكالمات الفيديو، والمساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير كافة خدماتها عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما فيها منصتا «دبي الآن» و«زوروا دبي»، ما يعكس قدرة الهيئة على تحقيق أثر ملموس في تجربة المتعامل، ويؤكد التزامها بتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية التي تؤسّس لمرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي التي تشهدها دبي.

وأشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، إلى أن تصدر الهيئة المركز الأول في محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX)، يُعد خطوة نوعية في مسيرتها، ويعزّز موقعها نموذجاً رائداً في توظيف أدوات التكنولوجيا لتطوير تجارب استثنائية ترتكز على الكفاءة والمرونة والاستباقية والشفافية، وهو ما يتماشى مع التزاماتها بترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية في مجال الخدمات الرقمية التي تتمحور حول الإنسان. وقال: «يعكس هذا الإنجاز قوة ونضج نموذج العمل الذي تتبناه «دبي للثقافة». كما يمثّل تقديراً لجهودها في تطوير آليات عمل وخدمات رقمية متكاملة تثري تجربة المتعاملين، ما يعزّز إمكانيات الهيئة وقدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة وترسيخ جاهزيتها للمستقبل»، لافتاً إلى أن اهتمام «دبي للثقافة» بوضع المتعامل في قلب عملية التطوير الشامل والمستمر، وتصميم تجارب خدمية استباقية تواكب احتياجاته وتلبي تطلعاته عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، قد ساهم في تقديم خدمات ذكية وسلسة تتجاوز التوقعات وتعزز ثقة المجتمع وتبرز كفاءة الأداء الحكومي.

يذكر أن محور التجربة الرقمية للمتعاملين (DCX) يضم 14 معياراً فرعياً تشكّل منظومة متكاملة لتقييم قدرة الجهات الحكومية على تقديم تجربة رقمية سلسة، تبدأ من سهولة الوصول والتنقل بين القنوات، والدعم الفوري، وصولاً إلى تقديم الخدمات بشكل استباقي قبل طلبها. كما تشمل هذه المعايير أيضاً إشراك الجمهور في تصميم الخدمات، وتوظيف التقنيات الناشئة لتعزيز تجربته مع الاستمرار في قياس الأداء لتحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة.