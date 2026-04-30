«منصة للتوزيع» تختتم مشاركتها في «الكتاب العربي الكندي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «منصة للتوزيع» مؤخراً مشاركتها الأولى من نوعها في معرض الكتاب العربي الكندي 2026 المقام في مدينة ميسيساغا يومي 25 و26 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، قدّمت الشركة 259 عنواناً بإجمالي 1315 كتاباً، بالتعاون مع 45 ناشراً.

وقدّم راشد الكوس، مدير عام «منصة للتوزيع»، جلسة تعريفية استعرض خلالها الرؤية المتكاملة للشركة ودورها في تنمية حب الكتاب لدى الأجيال، وترسيخ ثقافة القراءة، مؤكداً أهمية تطوير منظومات توزيع مبتكرة تواكب تحولات سلوك القرّاء.

كما سلّط الضوء على دور الشركة في تمكين الناشرين، وتوسيع نطاق وصول المحتوى العربي إلى أسواق عالمية جديدة.