الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«منصة للتوزيع» تختتم مشاركتها في «الكتاب العربي الكندي»

راشد الكوس لدى مشاركته في معرض الكتاب العربي الكندي (من المصدر)
1 مايو 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «منصة للتوزيع» مؤخراً مشاركتها الأولى من نوعها في معرض الكتاب العربي الكندي 2026 المقام في مدينة ميسيساغا يومي 25 و26 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من 14 دولة من مختلف أنحاء العالم، قدّمت الشركة 259 عنواناً بإجمالي 1315 كتاباً، بالتعاون مع 45 ناشراً.
وقدّم راشد الكوس، مدير عام «منصة للتوزيع»، جلسة تعريفية استعرض خلالها الرؤية المتكاملة للشركة ودورها في تنمية حب الكتاب لدى الأجيال، وترسيخ ثقافة القراءة، مؤكداً أهمية تطوير منظومات توزيع مبتكرة تواكب تحولات سلوك القرّاء.
كما سلّط الضوء على دور الشركة في تمكين الناشرين، وتوسيع نطاق وصول المحتوى العربي إلى أسواق عالمية جديدة.

شركة منصة للتوزيع
الكتاب العربي
معرض الكتاب العربي الكندي
الكتاب الإماراتي
راشد الكوس
كندا
معرض الكتاب العربي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©