السبت 2 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
جمال فتحي: الشارع والناس أساس تجربتي الشعرية

جمال فتحي وغلاف ديوان «والخطوة ليها عيون»
2 مايو 2026 01:10

محمد عبدالسميع (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«رحلة لا بد منها».. كريم معتوق وفلسفة الرحيل المجازي
قصائد تتغنى بالأوطان والإنسان في بيت الشعر بالشارقة

تنوعت التجربة الأدبية للشاعر والإعلامي المصري جمال فتحي، حيث صدر له في الشعر العامي خمسة دواوين لافتة في عناوينها، منها «لابس مزيكا»، و«في السنة أيام زيادة»، كما صدر له في السرد القصصي «كعب أخيل»، وفي الشعر الفصيح ديوان «فور العثور على قدمي».
يرى فتحي، الذي صدر عدد من أعماله الأدبية عن المجلس المصري الأعلى للثقافة، أنّ التنوع في الكتابة الأدبية يفتح نوافذ جديدة للتحليق، ويتيح له النظر إلى الأشياء والمعطيات من زوايا مختلفة.
وعن ديوانه «والخطوة لها عيون»، يقول فتحي إنّ الشعر فتح له أبواباً عديدة لقراءة التفاصيل الإنسانية والذاتية وتأمّلها في العالم الخارجي والشارع والسوق والناس والباعة والصخب، فقدّم ذاته من خلال هذا العالم، بينما كان قبل هذا الديوان مقتصراً على صوت الذات.
وحول فهمه لشعر العامية والشعر الشعبي، يرى أنّ الشعر الشعبي بمعناه الواسع، من الطبيعي أن يتكئ على الإرث المجتمعي المشترك من الموروث الشفاهي، وهو ما يجعل الشاعر قريباً من مجتمعه وشديد الصلة به، خاصةً حين يكون هذا القرب صادقاً وشفيفاً، في حين أنّ الشعر العامي أو الدارج الذي يكتفي من اللهجة بمجرد القميص الخارجي.
وعن اختيار عناوين دواوينه، يقول الشاعر فتحي إنّ هذا الاختيار يأتي طبيعياً، بحسب فلسفته في كتابة القصيدة أو تصوره لموضوع الشعر، معتبراً ذلك حصيلة قراءة وثقافة نَمَت واتسعت بالصحافة.

الشعر
الكتابة الأدبية
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: نسعى إلى تحقيق نصر كامل على إيران
2 مايو 2026
مخيم لنازحين فلسطينيين بين المباني المتضررة جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في غزة بالغة الصعوبة والتعقيد
2 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء هجوم بطائرة مسيرة على ميناء توابسي (رويترز)
الأخبار العالمية
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف الموانئ
2 مايو 2026
امرأة سودانية تسير بجوار قبور ضحايا الاشتباكات في أم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السودان.. تحالفات مشبوهة لإعادة إنتاج الفوضى وتغذية الصراع
2 مايو 2026
خيم لنازحين فلسطينيين بين المباني المدمرة في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو لإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى غزة
2 مايو 2026
