جمال فتحي: الشارع والناس أساس تجربتي الشعرية

محمد عبدالسميع (أبوظبي)

تنوعت التجربة الأدبية للشاعر والإعلامي المصري جمال فتحي، حيث صدر له في الشعر العامي خمسة دواوين لافتة في عناوينها، منها «لابس مزيكا»، و«في السنة أيام زيادة»، كما صدر له في السرد القصصي «كعب أخيل»، وفي الشعر الفصيح ديوان «فور العثور على قدمي».

يرى فتحي، الذي صدر عدد من أعماله الأدبية عن المجلس المصري الأعلى للثقافة، أنّ التنوع في الكتابة الأدبية يفتح نوافذ جديدة للتحليق، ويتيح له النظر إلى الأشياء والمعطيات من زوايا مختلفة.

وعن ديوانه «والخطوة لها عيون»، يقول فتحي إنّ الشعر فتح له أبواباً عديدة لقراءة التفاصيل الإنسانية والذاتية وتأمّلها في العالم الخارجي والشارع والسوق والناس والباعة والصخب، فقدّم ذاته من خلال هذا العالم، بينما كان قبل هذا الديوان مقتصراً على صوت الذات.

وحول فهمه لشعر العامية والشعر الشعبي، يرى أنّ الشعر الشعبي بمعناه الواسع، من الطبيعي أن يتكئ على الإرث المجتمعي المشترك من الموروث الشفاهي، وهو ما يجعل الشاعر قريباً من مجتمعه وشديد الصلة به، خاصةً حين يكون هذا القرب صادقاً وشفيفاً، في حين أنّ الشعر العامي أو الدارج الذي يكتفي من اللهجة بمجرد القميص الخارجي.

وعن اختيار عناوين دواوينه، يقول الشاعر فتحي إنّ هذا الاختيار يأتي طبيعياً، بحسب فلسفته في كتابة القصيدة أو تصوره لموضوع الشعر، معتبراً ذلك حصيلة قراءة وثقافة نَمَت واتسعت بالصحافة.