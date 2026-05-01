«دبي للثقافة والفنون» تطلق «المسرح والناس»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «هيئة دبي للثقافة والفنون»، بالشراكة مع مسرح دبي الوطني، سلسلة الندوات الحوارية «المسرح والناس»، التي تسلط الضوء على أبرز القضايا المرتبطة بالفنون الأدائية، وتستعرض الأعمال والتجارب الإبداعية التي تعكس المشهد الثقافي في الدولة.

وشهدت السلسلة بث أولى جلساتها عبر منصة «زووم»؛ حيث أدار الإعلامي وصانع المحتوى عبدالله الشحي الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «المسرح والسوشيال ميديا»، واستضاف خلالها الفنان الإماراتي أحمد عبدالرزاق، في نقاش تناول أثر التحولات الرقمية على المشهد الإبداعي. وأكدت الندوة على أن التوازن بين الانتشار الرقمي والموهبة الحقيقية يُعد عنصراً أساسياً في بناء شخصية الفنان، مع بقاء التجربة المباشرة أمام الجمهور العامل الأعمق في ترسيخ الحضور وصقل الموهبة وتطويرها.

كما ناقش اللقاء دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم الحركة الفنية، وشدد المشاركون على أن المنصات الرقمية تحتاج إلى وعي كبير في إدارتها، بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين الانتشار السريع والقيمة الفنية للمحتوى المقدم .

وأوضحت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون، أن الندوات جاءت في صورة تفاعلية تسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المشهد الإبداعي، إلى جانب تقديم مسيرة الفنانين الذين أسهموا في الحفاظ على هذا الإرث الثقافي ومواكبة تطورات الحياة العصرية.

وأكدت أن القيمة الجوهرية لهذه المبادرة تنسجم مع نهج دبي في صناعة أجيال واثقة بهويتها الثقافية والوطنية، وقادرة على مواصلة مسيرة الإبداع والحفاظ على الإرث المحلي وتطويره بما يواكب المستقبل .

وأعرب الفنان عبدالله صالح الرميثي، نائب رئيس مسرح دبي الوطني، عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة دبي للثقافة والفنون، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى دعم الحركة الإبداعية في الدولة.