السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء

تعبيرية
9 مايو 2026 16:00

تمكن خبراء ومهندسو شركة "ENEOS Corporation" اليابانية من ابتكار وقود سائل باستخدام ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء. ويُعرف هذا النوع باسم "e-fuel"، وهو وقود اصطناعي يُنتج من خلال دمج ثاني أكسيد الكربون مع الهيدروجين المستخرج من الماء، باستخدام الطاقة المتجددة.

وبحسب الخبراء، فإن المنتج النهائي عبارة عن سائل يمكن، وفق خصائصه، أن يشكل بديلاً للبنزين أو وقود الديزل.

أخبار ذات صلة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف

وبدأت شركة "ENEOS" إنتاج هذا الوقود الاصطناعي عبر إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون (CO₂) وتحويله مجددًا إلى وقود. إلا أن حجم الإنتاج لا يزال محدوداً جداً حالياً، إذ يبلغ برميلًا واحدًا فقط يوميًا، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج 10 آلاف برميل يومياً بحلول عام 2040.

المصدر: وام
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©