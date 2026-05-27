الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«كلمة للترجمة» يستكشف «تاريخ التجوال»

28 مايو 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع كلمة للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، كتاب «التيه: تاريخ التجوال» للمؤلفة إلوند سمرز برمنر، مترجماً إلى «العربية» بقلم الدكتور قيس الصديق أحمد، في عمل يجمع بين التاريخ والفلسفة والأدب لاستكشاف إحدى أعمق الظواهر الإنسانية.  
يقدّم الكتاب قراءة متعددة الأبعاد لمفهوم «التجوال»، بوصفه تجربة إنسانية تتجاوز حدود الحركة الجغرافية، لتصل إلى أبعاد نفسية ووجودية معقّدة. وتطرح المؤلفة تصوراً مزدوجاً لهذه الظاهرة، يجمع بين الحرية التي يمنحها الانفتاح على المجهول، والقلق الوجودي الذي يصاحب فقدان الاستقرار والانتماء.  ويتتبع العمل نشأة التجوال عبر التاريخ، بدءاً من المجتمعات المتنقلة في العصور القديمة، وصولاً إلى أنماط الحياة المعاصرة التي تتخذ من التنقل أسلوباً للعيش، مستعرضاً تحولات هذه الظاهرة ضمن سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة. 

الفلسفة
الثقافة
مركز أبوظبي للغة العربية
التاريخ
مشروع كلمة للترجمة
