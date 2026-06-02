«الحيرة من الشارقة» تتناول في عددها الجديد عوالم الشعر النبطي

الشارقة (الاتحاد)

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 82 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي.

وشارك في العدد نخبةٌ من الشعراء والشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي، تحت باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» إبداعات المطلع في القصيدة النبطية، فيما عرض باب «مداد الرواد» تجربة الشاعر الإماراتي الراحل زعل بن سيف الفلاحي، أمّا باب «زهاب السنين»، فقرأ عدداً من شواهد الشعر النبطي حول جبال عسير بالجزيرة العربية.

وتناول باب «شبابيك الذات» تجربة الشاعرة الكويتية خلود البراري، كما قرأ باب «كنوز مضيئة» مسيرة الشاعر الإماراتي علي بن رحمة الشامسي، وسلّط باب «عتبات الجمال» الضوء على لون التغرودة الشعري الإماراتي، في حين عرض باب «ضفاف نبطية» تجربة الشاعر الإماراتي محمد بن خادم الكتبي.

وتواصل العدد في باب «مدارات» بقراءة لموضوع «الأم» في القصيدة النبطية، واستعرض باب «فضاءات» أماكن خلّدتها القصيدة النبطية في الإمارات، كما قرأ باب «تواصيف» موضوع الشروق في الشعر النبطي والشعبي. وأخيراً عرض باب «إصدارات وإضاءات» ديوان «رحلة عواطف»، للشاعر السعودي مهدي العطوي.