الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الحيرة من الشارقة» تتناول في عددها الجديد عوالم الشعر النبطي

«الحيرة من الشارقة» تتناول في عددها الجديد عوالم الشعر النبطي
2 يونيو 2026 12:33

الشارقة (الاتحاد)
صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، العدد 82 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، التي تُعنى بالشعر والأدب الشعبي.
وشارك في العدد نخبةٌ من الشعراء والشاعرات من الإمارات والخليج والوطن العربي، تحت باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما تناول باب «على المائدة» إبداعات المطلع في القصيدة النبطية، فيما عرض باب «مداد الرواد» تجربة الشاعر الإماراتي الراحل زعل بن سيف الفلاحي، أمّا باب «زهاب السنين»، فقرأ عدداً من شواهد الشعر النبطي حول جبال عسير بالجزيرة العربية.
وتناول باب «شبابيك الذات» تجربة الشاعرة الكويتية خلود البراري، كما قرأ باب «كنوز مضيئة» مسيرة الشاعر الإماراتي علي بن رحمة الشامسي، وسلّط باب «عتبات الجمال» الضوء على لون التغرودة الشعري الإماراتي، في حين عرض باب «ضفاف نبطية» تجربة الشاعر الإماراتي محمد بن خادم الكتبي.
وتواصل العدد في باب «مدارات» بقراءة لموضوع «الأم» في القصيدة النبطية، واستعرض باب «فضاءات» أماكن خلّدتها القصيدة النبطية في الإمارات، كما قرأ باب «تواصيف» موضوع الشروق في الشعر النبطي والشعبي. وأخيراً عرض باب «إصدارات وإضاءات» ديوان «رحلة عواطف»، للشاعر السعودي مهدي العطوي.

أخبار ذات صلة
«التأشيرات» تلغي معسكر الشارقة في الكويت قبل «آسيوية اليد»
لاعب الشارقة يمنح تشو وي-جي فرصة العمر!
الشارقة
الشعر النبطي
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
علوم الدار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
اليوم 16:24
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©