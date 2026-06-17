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«أ.ر.م القابضة» و«آرت دبي» تُطلقان تكليفاً فنياً بعنوان «بنظهر أقوى»

«أ.ر.م القابضة» و«آرت دبي» تُطلقان تكليفاً فنياً بعنوان «بنظهر أقوى»
17 يونيو 2026 16:18

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أ.ر.م القابضة، بالتعاون مع آرت دبي، عن إطلاق مشروع فني عام جديد بعنوان «بنظهر أقوى»، يتمثّل في تكليف فنان أو فريق فني بتنفيذ عمل نحتي دائم في حديقة HUNA بمدينة دبي، وذلك في مبادرة تعكس التزام الطرفين بدعم المشهد الثقافي وترسيخ حضور الفن في الفضاءات العامة.ويستمد المشروع عنوانه وإلهامه من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، «ترانا بنظهر أقوى»، بما تحمله من دلالات على التلاحم المجتمعي والقدرة على تجاوز التحديات بروح جماعية تستند إلى الثقة والتفاؤل والعمل المشترك. ويهدف التكليف الفني إلى ترجمة هذه القيم إلى عمل إبداعي دائم يتفاعل مع المكان والجمهور ويثري المشهد الحضري والثقافي في دبي. وتفتح المبادرة باب المشاركة أمام الفنانين المقيمين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، إضافة إلى الشراكات بين الفنانين وصالات العرض الفنية، ممن يمتلكون خبرة في تنفيذ الأعمال الفنية الدائمة أو المشاريع الخارجية، وتستمر فترة استقبال المشاركات حتى 25 يوليو 2026. تتوفر التفاصيل الكاملة وملخص الفنان على الرابط التالي: https://www.artdubai.ae/a-r-m-holding-public-art-commission/ وأكد سعادة محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة أن الثقافة والفنون تمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يجسّد رؤية تقوم على دمج الإبداع في تفاصيل الحياة اليومية، وإتاحة المجال أمام الفنانين لتقديم أعمال نوعية تترك أثراً مستداماً في الفضاء العام وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية للمدينة. من جانبها، قالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة «آرت دبي»: تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم الفنانين وتطوير البيئة الثقافية في دبي، مؤكدة أن المشروع يمثّل فرصة لإضافة عمل فني جديد إلى المشهد الثقافي الدائم في الإمارة، بما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للإبداع والحوار الثقافي. ويجسّد التكليف الفني الجديد رؤية مشتركة تسعى إلى توظيف الفن كوسيلة للحوار والتواصل المجتمعي، وإبراز القيم التي شكلت مسيرة دولة الإمارات، وفي مقدمتها التكاتف والمرونة والطموح، من خلال عمل إبداعي دائم يثري المشهد الثقافي للأجيال القادمة.

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