السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حيوات بنكهة الرمان» يناقش الهوية والحياة والمستقبل

علي الشعالي.. والنسخة الإنجليزية من «حيوات بنكهة الرمان» (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:27

بكين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يُطلق الترجمة العربية لكتاب «شانغهاي في ستة آلاف عام»
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً

شهد معرض بكين الدولي للكتاب إطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب «حيوات بنكهة الرمان» للكاتب والشاعر الإماراتي علي الشعالي، والصادر عن دار «إلف» للنشر.
والجدير بالذكر أنه تم إصدار الكتاب بالتزامن مع المشاركة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف المعرض لهذا العام.
ويُعَدُّ هذا الإطلاق جزءاً من البرنامج الثقافي الحافل للدولة في جناح «البيت الإماراتي» الذي تشرف عليه سفارة الدولة في الصين، وبتنظيم مشترك مع وزارة الثقافة، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع مجتمع النشر الدولي.
يضم كتاب «حيوات بنكهة الرمان»، إحدى عشرة قصة قصيرة تمزج بين الحاضر والمستقبل، لتناقش مفاهيم الهوية والحياة والفقد. الكتاب الذي صدر في الأصل باللغة العربية، تُرجم إلى الإنجليزية بقلم المترجم أنطونيو سانتي. وحظي الكتاب بإشادات من القراء بفضل حبكته المشوقة، وتنوع شخصياته.
وخلال زيارته لجناح «البيت الإماراتي» بالمعرض، تسلّم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، نسخة من الطبعة الإنجليزية للكتاب، واطّلع على تفاصيل هذا الإصدار الذي يمثل إضافة نوعية للمؤلفات الثقافية الإماراتية المشاركة في المعرض.
يُعد علي الشعالي من أبرز الأصوات في المشهد الأدبي الإماراتي المعاصر، صدرت له خمس مجموعات شعرية وروايتان وكتاب في المقالات الثقافية. ومن المقرر أن يمثل دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام في مهرجان «أوبود» للكتاب والقرّاء.

البيت الإماراتي
معرض بكين
الإمارات
معرض بكين الدولي للكتاب
الصين
بكين
بكين للكتاب
علي الشعالي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©