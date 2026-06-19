«حيوات بنكهة الرمان» يناقش الهوية والحياة والمستقبل

بكين (الاتحاد)

شهد معرض بكين الدولي للكتاب إطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب «حيوات بنكهة الرمان» للكاتب والشاعر الإماراتي علي الشعالي، والصادر عن دار «إلف» للنشر.

والجدير بالذكر أنه تم إصدار الكتاب بالتزامن مع المشاركة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويُعَدُّ هذا الإطلاق جزءاً من البرنامج الثقافي الحافل للدولة في جناح «البيت الإماراتي» الذي تشرف عليه سفارة الدولة في الصين، وبتنظيم مشترك مع وزارة الثقافة، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع مجتمع النشر الدولي.

يضم كتاب «حيوات بنكهة الرمان»، إحدى عشرة قصة قصيرة تمزج بين الحاضر والمستقبل، لتناقش مفاهيم الهوية والحياة والفقد. الكتاب الذي صدر في الأصل باللغة العربية، تُرجم إلى الإنجليزية بقلم المترجم أنطونيو سانتي. وحظي الكتاب بإشادات من القراء بفضل حبكته المشوقة، وتنوع شخصياته.

وخلال زيارته لجناح «البيت الإماراتي» بالمعرض، تسلّم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، نسخة من الطبعة الإنجليزية للكتاب، واطّلع على تفاصيل هذا الإصدار الذي يمثل إضافة نوعية للمؤلفات الثقافية الإماراتية المشاركة في المعرض.

يُعد علي الشعالي من أبرز الأصوات في المشهد الأدبي الإماراتي المعاصر، صدرت له خمس مجموعات شعرية وروايتان وكتاب في المقالات الثقافية. ومن المقرر أن يمثل دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام في مهرجان «أوبود» للكتاب والقرّاء.