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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة»: «سكة للفنون» ينطلق يناير 2027

جانب من أعمال فنية سابقة في مهرجان سكة (وام)
20 يونيو 2026 01:27

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بدء التحضيرات لتنظيم النسخة الـ15 من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي سيقام في يناير 2027 في حيّي الشندغة والفهيدي التاريخيين، برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويأتي ذلك تزامناً مع مرور خمسة عشر عاماً على انطلاق الحدث الذي أسهم في ترسيخ مكانته كمنصة رئيسة لدعم المواهب وتعزيز المشهد الفني والثقافي، في خطوة تعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز المحركات الداعمة للحراك الإبداعي في دبي.
وتأتي الدورة الجديدة في إطار جهود دبي للثقافة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، حيث يمثل المهرجان محطة استثنائية تتوج مسيرة حافلة بالإنجازات منذ انطلاقه عام 2011 تمكن خلالها من استقطاب أكثر من 3000 مبدع قدموا آلاف الأعمال الفنية والتجارب الإبداعية المتنوعة إلى جانب تنظيم نحو 2416 ورشة عمل واستقبال ما يقارب 950 ألف زائر ما يعكس دوره في تنمية الحركة الثقافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وكشفت الهيئة عن شعار دورة 2027 الذي يحمل عنوان «العودة» ويستلهم مفاهيم الجذور والهوية والذاكرة والانتماء ويعبر عن استعادة العلاقة بين الإنسان والمكان عبر قصصه وسكانه وتقاليده، بما يرسخ الحوار الثقافي ويعزز الروابط بين الماضي والحاضر ويجسد في الوقت ذاته العودة الرمزية للمهرجان إلى موطنه الأصلي في حي الفهيدي التاريخي.
ووجهت «دبي للثقافة» دعوة مفتوحة للفنانين والمصممين والموسيقيين والمصورين وفناني الأداء وتجار التجزئة ومقدمي المأكولات والمشروبات من المواطنين والمقيمين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في المهرجان.
وستستقبل الهيئة طلبات المشاركة حتى 17 أغسطس المقبل عبر موقعها الإلكتروني.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
هيئة الثقافة والفنون في دبي
الإمارات
دبي للثقافة
مهرجان سكة للفنون والتصميم
مهرجان سكة للفنون
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
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