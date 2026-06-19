السبت 20 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية: ترسيخ الروابط المستدامة بين الأمم

عبدالله آل علي خلال مشاركته في المؤتمر (من المصدر)
20 يونيو 2026 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يُطلق الترجمة العربية لكتاب «شانغهاي في ستة آلاف عام»
«الأوركسترا الوطنية» تُحيي حفل «شهرزاد» في أبوظبي.. غداً

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الجلسة النقاشية بمؤتمر «مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية»، الذي عقد في مركز مؤتمرات المجموعة الصينية للإعلام الدولي بالتزامن مع معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ونظمه مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي.
وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تمثل نموذجاً متقدماً للشراكة الحضارية القائمة على الحوار والتبادل المعرفي، وتسهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب، وترسيخ العلاقات المستدامة بين الأمم.
وقال: «إن المؤتمر يشكّل منصة مهمة لتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين الصديقين، اللذين تجمعهما روابط تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون المثمر». مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات بدعم القيادة الرشيدة في البلدين، مستندة إلى أسس تاريخية وثقافية واقتصادية متينة.
ولفت إلى أن العلاقات الثقافية بين البلدين تمتلك آفاقاً واسعة للتطور، في ظل الإرث الحضاري العريق للجانبين، مشيداً بدور المبادرات التعليمية واللغوية في تعزيز التفاهم المتبادل، لاسيما التوسع في تعليم اللغة الصينية في المدارس الإماراتية وتنامي الاهتمام باللغة العربية في الصين. مؤكداً، أهمية توسيع التعاون في المجالات الثقافية، لما تمثله من أدوات فاعلة للتقارب الحضاري وإثراء الحوار الثقافي العالمي، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه معارض الكتب والفعاليات الثقافية الدولية في بناء الشراكات المستدامة.
وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية الصينية في مجالات حفظ الوثائق التاريخية، وإدارة الأرشيفات، والتحوّل الرقمي، وتبادل الخبرات المهنية، انطلاقاً من أهمية صون الذاكرة الوطنية وحفظ الرصيد الوثائقي.

الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
معرض بكين
الصين
معرض بكين الدولي للكتاب
بكين
بكين للكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
عبدالله آل علي
عبدالله ماجد آل علي
الإمارات والصين
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
اليوم 19:23
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا تبعد ألفي كلم من حدودنا
اليوم 22:31
مراسم تسبيم فرقاطة تركية إلى رومانيا
الأخبار العالمية
في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية
اليوم 22:03
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
الرياضة
ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
اليوم 22:03
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
علوم الدار
طالب بن صقر يحضر مأدبة غداء أقامها وليد محمد بن لحه الشحي
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©