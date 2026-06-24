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التعليم والمعرفة

«ضوء ثقافة.. صوت معرفة» يوثق مشروع ولي عهد الفجيرة الثقافي خلال عقدين

محمد بن حمد قدم رؤية ثقافية متكاملة ودعماً للمشاريع والمبادرات المعرفية (وام)
25 يونيو 2026 01:43

الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة كتاباً ثقافياً توثيقياً شاملاً بعنوان «ضوء ثقافة... صوت معرفة»، يوثق مسيرة النهضة الثقافية والمعرفية التي شهدتها إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من عام 2007 وحتى عام 2026، وهي المرحلة التي تزامنت مع تولي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولاية العهد في الإمارة، وما رافقها من رؤية ثقافية متكاملة ودعم مستمر للمشاريع والمبادرات المعرفية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الفجيرة على خريطة الثقافة والإبداع في دولة الإمارات والعالم العربي.

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ويقع الكتاب في 160 صفحة، وصدر باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تمت ترجمة محتواه كاملاً لإتاحة الاستفادة منه أمام القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي داخل الدولة وخارجها، وتعزيز حضور التجربة الثقافية لإمارة الفجيرة على المستوى الدولي. ويستعرض الإصدار أبرز المنجزات الثقافية والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في بناء مجتمع المعرفة، من خلال توثيق مسيرة المؤسسات الثقافية والإعلامية والتعليمية، والفعاليات الفكرية والأدبية والفنية التي احتضنتها الفجيرة على مدى ما يقارب عقدين من الزمن.
كما يرصد التحولات النوعية التي شهدها القطاع الثقافي وانعكاساتها على التنمية المجتمعية وتعزيز الهوية الوطنية والانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة.
ويستهل الكتاب صفحاته بتوثيق الحوار الخاص الذي أجراه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي استعرض فيه أبرز ملامح المرحلة الثقافية والمجتمعية التي تعيشها الفجيرة، وآليات عمل المؤسسات المختلفة التي شكلت منظومة متكاملة أسهمت في بناء مشروع معرفي واسع وشامل.
ويتناول الكتاب الدور المحوري للمؤسسات الثقافية في الإمارة، وفي مقدمتها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب المبادرات الثقافية المتخصصة ودور النشر والمكتبات والمنتديات الفكرية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي محلياً وإقليمياً.

ثمرة وعي 
وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، في تقديمه للكتاب أن معالم مشروع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي الثقافي من خلال تفكير عميق ومعرفة ودراسة جدوى واسعة، ليكون ثمرة وعي قياديّ يرى في الثقافة نقطة الارتكاز التي يبدأ منها كل عبور نحو المستقبل.
ويضم الكتاب مجموعة واسعة من الصور والوثائق والأرشيفات الثقافية التي توثق أبرز المحطات الثقافية والمعرفية خلال الأعوام 2007 - 2026، مقدماً سرداً متكاملاً لمسيرة المؤسسات والمبادرات التي أسهمت في بناء المشهد الثقافي للإمارة وتعزيز حضورها على المستويين الوطني والدولي.

محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة
الثقافة
الإمارات
الفجيرة
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