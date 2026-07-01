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1788 مشاركاً في لقاء أولياء الأمور بـ«أطفال الشارقة»

1788 مشاركاً في لقاء أولياء الأمور بـ«أطفال الشارقة»
1 يوليو 2026 19:43

الشارقة (وام)

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استقطبت فعالية «لقاء أولياء الأمور» التي نظّمتها مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، 1788 من أولياء الأمور والأطفال، وذلك في مراكزها على مستوى إمارة الشارقة، وفي إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ التواصل مع الأسر وتعزيز الشراكة معها بما يُسهم في تنمية مواهب الأطفال وقدراتهم.
وشكَّلت الفعالية منصّة للتواصل المباشر مع أولياء الأمور والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم بشأن البرامج والأنشطة المقدَّمة، بما يُسهم في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة الأطفال في مراكز أطفال الشارقة.
وشملت فعاليات اللقاء ورشاً وأنشطة تفاعلية أتاحت للأطفال وأولياء أمورهم مساحة للمشاركة والتواصل والحوار من خلال تجارب مشتركة في مجالات ثقافية وفنية ورياضية وتراثية عزَّزت التفاعل الإيجابي بين الأطفال وأسرهم.
وأكدت خولة شريف الحواي، مديرة مؤسسة أطفال الشارقة، أن اللقاء يعكس إيمان المؤسسة بأن الأسرة شريك أساسي ومحوري في رحلة تنمية الطفل وبدورها الفاعل في بناء شخصيته وترسيخ القيَم والمعارف لديه، مشيرةً إلى أن تعزيز التواصل والحوار مع أولياء الأمور يُسهم في تكامل الجهود التربوية ودعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم بما يرسِّخ هويتهم الوطنية ويهيِّئهم للمستقبل.

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