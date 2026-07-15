الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى لتكريم أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة، احتفاءً بإسهاماتهم في دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وذلك تقديراً للأفكار والمبادرات التي وثقتها لجنة الابتكار المؤسسي وأسهمت في الارتقاء بالأداء وتحقيق المزيد من التميز.

استهل الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الملتقى بكلمة أكد فيها أن الابتكار أصبح نهجاً مؤسسياً راسخاً تتبناه المؤسسات الساعية إلى التميز والاستدامة، مشيراً إلى أن تكريم أصحاب المبادرات الإبداعية يجسد إيمان الأرشيف والمكتبة الوطنية بأهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية، وترسيخ ثقافة التجديد، وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار التي تسهم في تطوير العمل والارتقاء بجودة الخدمات.

وقال: إن الابتكار لم يعد مفهوماً نظرياً، بل أصبح ممارسة مؤسسية تقوم على توفير بيئة محفزة للإبداع، وتشجيع الموظفين على طرح أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات عملية تسهم في تحسين الأداء وتعزيز جودة الخدمات، مشدداً على حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على دراسة المقترحات المقدمة من الموظفين، والاستفادة من الأفكار القابلة للتطبيق بما يحقق قيمة مضافة للعمل المؤسسي.

وأشاد بالفكرة المتميزة الخاصة باقتراح الاسم الجديد لمنصة الابتكار، وهو: InnoVate، مؤكداً أن هذا الاسم يعكس روح التطوير والتجديد، ويجسد توجه المؤسسة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيزها في مختلف مجالات العمل.

وأضاف: إن الابتكار مسؤولية مشتركة لا تقتصر على لجنة أو إدارة بعينها، وإنما تتطلب مشاركة جميع الموظفين، كل في مجال اختصاصه، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من المبادرات النوعية والأفكار الخلاقة التي تسهم في تطوير أعمال الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم رسالتها الوطنية والمعرفية.

وأشاد بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للابتكار، وجعله في صميم رؤيتها واستراتيجياتها الوطنية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفز المؤسسات على تبني أفضل الممارسات الإبداعية، مؤكداً أن الابتكار أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور عبد الله ماجد آل علي بالشكر والتقدير إلى لجنة الابتكار المؤسسي على جهودها في دعم بيئة الإبداع، وهنأ جميع المكرمين وأصحاب المبادرات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الطموح والإبداع، والإيمان بأن كل فكرة متميزة قد تكون بداية لإنجاز جديد ومستقبل أكثر إشراقاً.

وبحضور الدكتور عبد الله الشريف، رئيس لجنة الابتكار المؤسسي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، تم تكريم إدارة الأرشيفات تقديراً لحسن تفاعلها وتعاونها في التعامل مع الاستفسارات والرد عليها، بما عكس روح الفريق الواحد وجسّد قيم العمل الجماعي الفاعل.

وشمل التكريم سبعة وثلاثين موظفاً وموظفة من أصحاب الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيزهم على مواصلة مسيرة العطاء والتميز، بما يسهم في دعم ريادة الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعزيز مسيرته نحو تحقيق المزيد من التميز المؤسسي.