45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة «كتب في المدينة»، وهي مبادرة على مستوى الإمارة تعيد تصور تجربة القراءة من خلال تحويل المساحات العامة اليومية إلى بيئات أدبية منسقة وغامرة.

ستعمل مبادرة «كتب في المدينة» على تفعيل شبكة تضم نحو 45 موقعاً للقراءة في جميع أنحاء أبوظبي والعين. تعكس المبادرة رؤية واضحة، تهدف إلى ترسيخ القراءة بوصفها جزءًا طبيعيًا ومتجددًا من النسيج الثقافي والاجتماعي للإمارة، بعيدًا عن ارتباطها التقليدي بالمكتبات أو الأطر الرسمية.

وتنطلق المبادرة كبرنامج مستدام على مدار العام، يضم سلسلة متواصلة من الأنشطة وتجارب القراءة المصممة للجمهور من مختلف الفئات العمرية. كجزء من هذه المبادرة، يأتي تفعيل «الكتب في المدينة» لتجعل الكتب جزءًا من الأماكن التي يرتادها الناس يوميًا - كالمقاهي والمواقع التراثية ومراكز التسوق والحدائق ومرافق الرعاية الصحية. بما يُحول الإمارة إلى مكتبة حية ومفتوحة توحد مختلف مكونات النظام البيئي الثقافي الأوسع.

فيما يلي بعض التفعيلات الجارية حاليًا في جميع أنحاء الإمارة أبرزها مبادرة «ميعاد» التي تُفعّل القراءة في المواقع التراثية والثقافية في أبوظبي والعين. ومن خلال ربط القراءة بالتجارب القائمة على المكان، تدعو «ميعاد» الزوار للقاء الأدب في قلب أبرز المساحات الثقافية والتراثية في المدينة.

تنتقل المبادرة بين مواقع مختلفة، حيث تُفعّل في كل موقع لمدة تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين قبل الانتقال إلى وجهة جديدة، وهي مفعّلة حالياً في متحف العين. وتقوم فكرة المبادرة على منح الزوار فرصة استثنائية لخوض تجربة قراءة قائمة على عنصر المفاجأة، إذ يتوجه الزائر إلى موقع المبادرة خلال فترة تفعيلها ليحصل على كتاب مغلف من دون معرفة عنوانه أو محتواه مسبقاً، ليصبح الكتاب ملكاً له ويأخذه معه لاستكشافه وقراءته. وبذلك تمثل المبادرة الثقافية «ميعاد» موعداً مفتوحاً مع كتاب جديد وتجربة أدبية غير متوقعة، تشجع على الاكتشاف وتوسّع آفاق القراءة.

ومبادرة «نوفل برو»، وهي بمثابة تجربة قراءة قائمة على المقاهي تدمج الأدب في المساحات الاجتماعية اليومية من خلال مفاهيم قهوة ذات طابع خاص، إلى جانب إتاحة الوصول إلى المكتبة الرقمية عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

تتوفر المبادرة في مجموعة متنوعة من المقاهي في أبوظبي والعين، لتوفر للزوار تجربة تجمع بين القراءة والاسترخاء، وتقدم بوابة سهلة وجذابة للوصول إلى المحتوى المعرفي والقراءة في أي وقت خلال اليوم. ومبادرة «خذ كتابًا، اترك كتابًا»، التي تهدف لتعزيز التواصل الاجتماعي من خلال إثراء تجربة «تبادل الكتب» الذي يقوده المجتمع عبر استخدم وحدات مكتبات مصغرة مثبتة في المساحات العامة في أبوظبي والعين، وهو نشط حاليًا في سوق قرية البري، كريتشرز أوف هابت، وجود كافيه في مدينة خليفة، وديب كافيه في العين، وساند كافيه، ومن المقرر توسيعها لتشمل مواقع إضافية في أنحاء الإمارة.

تشجع المبادرة على المشاركة وإعادة الاستخدام والوصول غير الرسمي للكتب، مما يخلق ثقافة ملكية جماعية. و«نادي القراءة من دون الاتصال بالإنترنت»، وهي مبادرة مجتمعية تقام في مدينتي أبوظبي والعين، وتهدف إلى تشجيع الأفراد على الابتعاد عن الأجهزة الرقمية والانخراط في تجربة قراءة هادئة ومركزة ضمن بيئة ثقافية ملهمة. تُعقد الجلسات أسبوعياً كل يوم سبت لمدة ساعتين، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، حيث يُدعى المشاركون لإحضار كتبهم المفضلة والاستمتاع بوقت مخصص للقراءة والتأمل والتواصل مع مجتمع القرّاء. كما يحصل جميع المشاركين على قهوة مجانية خلال الجلسة، في أجواء تجمع بين المعرفة والراحة والتفاعل الثقافي. وتدعو مبادرة «كتب في المدينة» المقيمين والزوار إلى إعادة اكتشاف القراءة بوصفها جزءًا من حياتهم اليومية، من خلال تجارب ثقافية مبتكرة وممتعة تجعل الكتاب حاضرًا في مختلف المساحات العامة. كما تدعم الجهود الأوسع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لحماية التراث والثقافة والحفاظ عليهما والترويج لهما، مع تعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للمعرفة والتعلم، وتعزيز ثقافة قراءة شاملة لجميع الأعمار والخلفيات.

ومن المقرر الإعلان عن المزيد من التفعيلات على مدار العام في الوقت المناسب. وللاطلاع على الجدول الزمني الكامل للبرنامج والمواقع، يرجى زيارة: abudhabiculture.ae