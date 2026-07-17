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متحف زايد الوطني يحتفي بيوم عهد الاتحاد ببرنامج حافل

متحف زايد الوطني يحتفي بيوم عهد الاتحاد ببرنامج حافل
17 يوليو 2026 11:39

يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني للدولة، بـ "يوم عهد الاتحاد" من خلال برنامج ثقافي ومجتمعي متكامل يُقام يومي 18 و19 يوليو الجاري، ضمن نسخة خاصة من برنامج "عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني"، يستحضر أبرز المحطات في مسيرة الاتحاد، ويترجم القيم التي أرستها إلى تجارب تعليمية وتفاعلية تعزز الوعي الوطني، وترسّخ روح الانتماء والمسؤولية المشتركة، وتحتفي بالهوية الإماراتية الجامعة.

 

ويجسّد البرنامج رسالة المتحف في ربط المجتمع بتاريخ دولة الإمارات وإرثها وقيمها، عبر باقة متنوعة من الأنشطة المجتمعية، وجلسات السرد القصصي، والورش الإبداعية، والعروض التراثية والموسيقية، بما يتيح للزوار من مختلف الأعمار استكشاف المبادئ التي قامت عليها دولة الاتحاد، والتأمل في معاني الوحدة والتعاون والتكاتف التي ما تزال تشكل ركيزة لمسيرتها التنموية وطموحاتها المستقبلية.

 

وتُقدّم عروض الفرق التراثية مجموعة من فنون الأداء الإماراتية الأصيلة، بما فيها فن الرواح، في أجواء تنبض بالحيوية وتحتفي بالهوية الوطنية والتراث الثقافي المشترك، لتُبرز الموروثات التي وحّدت أفراد المجتمع عبر الأجيال، وأسهمت في صون الذاكرة الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

 

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وتُحيي فرقة موسيقى شرطة أبوظبي سلسلة من العروض الموسيقية الحية التي تمزج بين الأعمال الوطنية والاحتفالية والمعاصرة.

 

وفي النشاط التفاعلي "عهدي للاتحاد"، يدعو المتحف الزوار إلى كتابة عهدهم الشخصي للوطن والمساهمة في إنجاز عمل فني جماعي يُجسّد القيم التي قام عليها الاتحاد، ويعبّر عن المسؤولية المشتركة في مواصلة مسيرة التنمية وصون المنجزات الوطنية للأجيال المقبلة.

 

ويضم البرنامج ورشتين إبداعيتين تتيحان للزوار التعبير عن قيم يوم عهد الاتحاد من خلال تجارب عملية تجمع بين الإبداع والهوية الوطنية، هما ورشة التطريز، وورشة تزيين أصيص النباتات، إضافة إلى جلسة "قصص وحكايا تتوارثها الأجيال"، المستوحاة من التراث الإماراتي.

 

المصدر: وام
يوم عهد الاتحاد
الإمارات
متحف زايد الوطني
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