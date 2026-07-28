انطلاق ملتقى الشعر العربي الخامس في بنين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس في كوتونو عاصمة جمهورية بنين، فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى الشعر العربي، والذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة بالتنسيق مع جمعية التعاون الثقافية بمشاركة عشرة شعراء ونخبة من الأكاديميين والمهتمين باللغة العربية إلى جانب جمع كبير من أساتذة الجامعات والشعراء ومحبي الأدب العربي.

ويأتي الملتقى في إطار مبادرات الشارقة الهادفة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز حضور الشعر العربي في القارة الأفريقية، وترسيخ جسور التواصل الثقافي واكتشاف المواهب الأدبية ورعايتها.

‎ حضر حفل الافتتاح، عدد من المسؤولين والأكاديميين منهم، سعادة النائب البرلماني كولاوولي جمعة أغبون، وممثل رئيس الإتحاد الإسلامي في بنين الدكتور أبوبكر صالح، وسعادة رئيس مجلس الإدارة للمجلس الوطني للتربية والتعليم العربي الإسلامي في بنين ورئيس المنظمة الخيرية للتعاون الإسلامي في بنين الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيتو ثاني ألاحو.

‎وأكد المتحدثون، في كلماتهم، أن الملتقى أسهم على مدى دوراته المتعاقبة في تنشيط الحركة الشعرية في بنين، وتعزيز حضور اللغة العربية، مثمنين دعم صاحب السمو حاكم الشارقة للمبادرات الثقافية الهادفة إلى خدمة الأدب العربي ونشره.

‎وتضمن الملتقى محاضرتين علميتين حول الشعر العربي في بنين، أعقبتهما أمسية شعرية شارك فيها سبعة شعراء قدموا قصائد تناولت الهوية واللغة العربية والقيم الإنسانية.