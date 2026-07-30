قطع «اللوفر أبوظبي» تلهم السينما العالمية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أطلق متحف اللوفر أبوظبي، برنامج العروض السينمائية الصيفية «فن وفيلم»، مسبوقاً بعرض فيلم الرسوم المتحركة الشهير «علاء الدين»، ويندرج هذا البرنامج ضمن المبادرات الصيفية للمتحف، حيث يعرض فيلماً عائلياً جديداً كل يوم سبت.

وتتميز جميع الأفلام المختارة بأنها مستوحاة من مجموعة المقتنيات الفنية والتاريخية التي يضمها متحف اللوفر أبوظبي، بهدف الربط بين الفنون البصرية والسينمائية في قالب ترفيهي وتثقيفي ملائم لكافة أفراد الأسرة.

ورافق العرض الفني لفيلم «علاء الدين» تسليط الضوء على بساط أثري مزين بالرصائع من مقتنيات المتحف، والذي يجسد روعة الفن الإسلامي وزخارفه العريقة المرتبطة بتقاليد السرد القصصي.

وأكد علي أحمد كشواني، ضابط إنتاج أول في متحف اللوفر أبوظبي، أن برنامج «فن وفيلم» الصيفي يهدف إلى ربط الأعمال الفنية الخالدة بالصناعة السينمائية.

وأوضح كشواني أن عرض فيلم «علاء الدين» جاء مستوحى من «سجادة ميداليون» (Medallion Carpet) الأثرية المعروضة في المتحف، والتي صُنعت في تركيا منذ أكثر من 500 عام وتجسد مفهوم «بساط الريح» الأسطوري.

وأشار كشواني إلى الأثر الثقافي للمبادرة الموجهة للأجيال الجديدة قائلاً: «تستهدف هذه الفعالية فئة الأطفال بشكل رئيسي، حيث تتيح لهم رؤية الصلة المباشرة بين أفلام الرسوم المتحركة والأعمال الفنية الحقيقية، مما يسهم في بناء جيل يمتلك الشغف لزيارة المتاحف».

وبين كشواني، أن برنامج «فن وفيلم» يمتد على مدار 5 أسابيع في الفترة من 25 يوليو وحتى 22 أغسطس 2026، حيث يرتكز على المزج بين السينما العربية والعالمية لتعزيز التنوع الثقافي لدى الأجيال الناشئة.