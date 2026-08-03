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اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء

اختتام ورشة السينوغرافيا في كلباء
4 أغسطس 2026 01:48

الشارقة (الاتحاد)

اختُتمت أمس الأول فعاليات ورشة السينوغرافيا في المركز الثقافي بمدينة كلباء، والتي أقيمت ضمن دورة عناصر العرض المسرحي الثالثة عشرة التي تقيمها دائرة الثقافة سنوياً تحضيراً لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تُقام دورته الثالثة عشرة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادمَين.
وبحضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، قدم مشرف الورشة السينوغراف العراقي الدكتور علي السوداني عرضاً لأبرز ملامح خطته التدريبية التي اشتملت على حصص نظرية وعملية حول السينوغرافيا المسرحية وتطبيقاتها الحديثة، ممتدحاً إقبال المشاركين وتفاعلهم في محاضرات الورشة التي ركزت على توظيف أبسط الإمكانات والأدوات لتصميم مشاهد بصرية دالة ومؤثرة. وثمّن السوداني جهود الشارقة في رعاية وتطوير المواهب المسرحية الواعدة عبر دورة عناصر العرض المسرحي التي تتوج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، مشيراً إلى أنه استمتع بالتجربة التي استمرت عشرة أيام.

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مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
مهرجان المسرحيات القصيرة
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