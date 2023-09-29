«الإيمي» العالمية تختتم الجولة قبل النهائية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي، فعاليات التحكيم في الجولة قبل النهائية لجوائز (Emmy) الدولية في دورتها الـ51، والتي أقيمت عن بُعد، حيث قامت لجنة التحكيم بمشاهدة وتقييم الأعمال لاختيار من يُشارك في الجولة النهائية.

ضمت لجنة التحكيم مجموعة من أهم الفنانين والإعلامين والمخرجين والمبدعين في العالم العربي، بمختلف تخصصاتهم في مجال صناعة المحتوى السينمائي والتلفزيوني، وهم: عمرو سلامة، شيماء الفاضل، كريم كوجاك، إلهام علي، مهيرة عبد العزيز، منى الرويني، وسام علي).

بهذه المناسبة، أكدت الإعلامية نشوة الرويني، عضو الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية «الإيمي»، أن التحكيم تم وفق أنظمة ومعايير صارمة تهدف إلى ضمان التقييم العادل والموضوعي للأعمال المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، لاختيار الأعمال الأكثر تميزاً وجودة.

وأضافت أن أعضاء لجنة التحكيم يبذلون جهداً كبيراً في مشاهدة وتقييم الأعمال، ويقضون ساعات في تحليل ومناقشة كل جانب من جوانب الأعمال المُرشحة، ويسعون جاهدين للتأكد من أن الأعمال الفائزة تستحق التقدير الذي تحظى به جوائز الإيمي الدولية، مما يُسهم في جعل هذا الحدث العالمي مناسبة استثنائية لتكريم الإبداع والتميز في عالم إنتاج المحتوى التلفزيوني.

حول استضافة أبوظبي للجولة قبل النهائية لجواذز الإيمي العالمية، قالت الرويني إن «أبوظبي تحمل مكانة استثنائية في عالم إنتاج المحتوى التليفزيوني، وهذا يظهر جلياً من خلال استضافتها المتواصلة لجوائز الإيمي العالمية للعام الثالث عشر على التوالي، وتُعد منصة مثالية للاحتفال بالإبداع والتميز، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النجاح الذي يجمع بين الفنانين وصناع السينما والتلفزيون من مختلف الثقافات واللغات للاحتفال بتميزهم وإبداعهم».

وحول جوائز الإيمي الدولية، أكدت الرويني أن «جوائز الإيمي الدولية تمثل قمة التميز في عالم إنتاج المحتوى التلفزيوني عالمياً، وتُعد منبراً فريداً لتسليط الضوء على الأعمال التلفزيونية البارزة والمبدعة في جميع أنحاء العالم.. إنها ليست مجرد مناسبة أو حدث، بل هي تجربة استثنائية تجمع بين الفنانين وصناع السينما والتلفزيون من مختلف الثقافات واللغات، وتُسهم في تشكيل مستقبل صناعة الترفيه التلفزيوني، وتمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف على أفضل ما تقدمه الصناعات التلفزيونية، مما يعزز التفاعل ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون فيما بينهم».