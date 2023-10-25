10 فوائد «جمالية» ومبتكَرة للقهوة

ترجمة: عزة يوسف

اتفق خبراء الصحة على فوائد «جمالية» للقهوة تجعلها مكوناً طبيعياً رائعاً في حل العديد من المشاكل للبشرة أو الشعر. وهناك 10 طرق مبتكرة لدمج مسحوق القهوة في روتين الجمال، ذكرتها جريدة Times of India الهندية، وهي:



تقشير الجلد

يُعتبر «تفل» القهوة مقشراً طبيعياً ممتازاً، ويمكن استخدامه بمزج القليل من البن المطحون مع قليل من زيت جوز الهند أو الزبادي لعمل مقشر لطيف يتم تدليكه بلطف بحركات دائرية لإزالة خلايا الجلد الميتة.



تقليل السيلوليت

أثبتت القهوة تأثيرها الواضح في مكافحة السيلوليت عن طريق مزج البن المطحون مع زيت الزيتون والقليل من السكر. ومن المفيد تدليك الخليط على المناطق المعرضة للسيلوليت، حيث يحفز الكافيين تدفق الدم.



لمعان الشعر

يمكن أن تضيف القهوة لمعاناً للشعر الباهت، عن طريق تحضير كوب من القهوة وتركه ليبرد، واستخدامه كغسول أخير بعد غسل الشعر بالشامبو، ستعمل القهوة على تعزيز اللمعان الطبيعي وتضفي عليه لوناً بنياً داكناً.



قناع تحت العين

للتخلص من الانتفاخ تحت العينين والهالات السوداء، توضع عجينة مصنوعة من البن المطحون والقليل من العسل أو الزبادي، تترك العجينة 15 دقيقة ثم تشطف بلطف، إذ يساعد الكافيين الموجود في القهوة على انقباض الأوعية الدموية، ما يقلل الانتفاخ حول العينين.



مقشر الشفاه

تقشير وترطيب الشفاه عن طريق خلط البن المطحون مع العسل أو زيت جوز الهند، حيث يفرك الخليط بلطف لإزالة الجلد الميت.



تفتيح البشرة

للحصول على بشرة متوهجة، يخلط البن المطحون مع الزبادي والقليل من عصير الليمون، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة والليمون على تجديد البشرة، بينما يعمل الزبادي على تلطيفها وترطيبها.



حمام القهوة

إضافة بضع ملاعق كبيرة من «تفل» القهوة إلى الماء في حوض الاستحمام، والاستلقاء فيه لدقائق عدة، ينشط الحواس ويجدد البشرة.



مقشر القدمين

علاج القدم المتعبة بمقشر القهوة، عن طريق مزج البن المطحون مع ملح إبسوم والقليل من زيت الزيتون، ثم تدليك المزيج على المناطق الخشنة للحصول على قدم أكثر نعومة.



زبدة الجسم

تصنع زبدة الجسم الفاخرة عن طريق مزج البن مع زبدة الشيا وزيت جوز الهند، ووضع المزيج العطري على المناطق الجافة، مثل المرفقين والركبتين للحصول على ترطيب مكثف مفعم برائحة القهوة المنعشة.



الكافيين

تمتلك القهوة خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة البشرة المعرضة لحَب الشباب، ففي حال استخدامها كـ«تونر» سيقلل الكافيين من الاحمرار والالتهاب، بينما يمكن لمضادات الأكسدة أن تعزز صحة البشرة.