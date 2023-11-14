الصين تطلق الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة

أطلقت الصين أول شبكة رئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة في العالم، بعرض نطاق ترددي يبلغ 1200 جيجابت في الثانية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء نقلا عن مؤتمر صحفي عقد في جامعة تسينجهوا ببكين أمس.

وتتميز الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل جامعة تسينجهوا وتشاينا موبايل وهواوي وشركة CERNET.com، بأنها شبكة نقل تمتد إجمالا لأكثر من 3000 كيلومتر وتربط بين ثلاث مدن هي بكين وووهان وقوانجتشو.

وتعد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة إنجازا تقنيا كبيرا للمشروع الوطني للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية. وتعمل الشبكة بثبات وموثوقية، ونجحت في اجتياز اختبارات مختلفة، منذ تشغيلها التجريبي في 31 من يوليو من العام الجاري.