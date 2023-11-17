«تشات جي بي تي»: ضوابط لتنظيم الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بعد عام على إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأشهر في العالم «تشات جي بي تي»، أكد رئيس شركة «أوبن إيه آي» مالكة المنصة سام ألتمان تأييده لوضع ضوابط تنظيمية لهذه الثورة التكنولوجية، «شرط عدم إبطاء التقدم المذهل» في المجال.. ويثير «تشات جي بي تي» والواجهات الأخرى القادرة على إنتاج النصوص والصور والأصوات مخاوف تتعلق بالتضليل والوظائف، خاصة في أوساط الفنانين والمبدعين.. وتابع ألتمان حديثه قائلاً: «نأمل حقاً أن يتم اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل المبدعين وأن تكون مساعدة لهم.. وسيتعين علينا إيجاد نموذج اقتصادي ناجح ومفيد للجميع.