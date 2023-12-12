«BLAST Premier».. بطولة للرياضات الإلكترونية بأبوظبي 16 و17 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)



يرى اللاعب المحترف الرائد في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية، فين أندرسن أنه سعيد بفرصة اللعب مرة أخرى في أبوظبي مع إقامة نهائيات بطولة (BLAST Premier) العالمية في ديسمبر الجاري، موضحاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، لتصبح قوة عالمية في مجال الرياضات الإلكترونية.

ويشارك فين أندرسن، المعروف باسم «Karrigan» في عالم الرياضات الإلكترونية، إلى جانب زملائه في فريق «Faze Clan»، ضمن نهائيات بطولة

(BLAST Premier) العالمية، التي تقام في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، ويعتبر الفريق واحداً من ثمانية فرق تتنافس في بطولة العالم بلعبة «كاونتر سترايك».

وستكون هذه المرة الثانية التي يشارك فيها «Karrigan» في أبوظبي بعد بطولة العام الماضي، وقد أبدى اللاعب (33 عاماً)، إعجابه بما رآه من شغف الرياضات الإلكترونية في الإمارات.

ومن جانبه، قال أندرو هاوورث، المفوض لدى (BLAST Premier)، إن أبوظبي والإمارات العربية المتحدة تضم واحدًا من أسرع أسواق الألعاب والرياضات الإلكترونية نمواً في العالم، ما يجعلها الموقع المثالي لاستضافة هذه النهائيات العالمية، والتي تمثل فرصة لجذب عشاق الرياضات الإلكترونية والألعاب، مما يساعد على تطوير القطاع في دولة الإمارات وفي الشرق الأوسط لسنوات قادمة.وأشار موسى الجنيبي، رئيس وحدة الرياضات الإلكترونية لدى «AD Gaming»، إلى أننا نعمل على جعل أبوظبي مركزاً عالمياً للألعاب، من خلال التفوق في العديد من المجالات الرئيسة التي تعزز منظومة الألعاب، وتدعم المطورين المحليين ليرووا القصص المحلية للجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال محتوى جاذب وغامر، ومن الأمثلة الرائعة على ذلك إطلاق فريق (Team Nigma Galaxy)، شريك (AD Gaming) لأكاديميته مؤخراً، بهدف رعاية المواهب الناشئة وتسهيل دخولهم المجال، ولهذا السبب توفر (AD Gaming) الدعم لمطوري الألعاب المحليين والعالميين، في ظل بيئة تنظيمية داعمة تعزز ثقافة الابتكار.