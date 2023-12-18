6 فوائد صحية لمكملات الكولاجين

ترجمة: عزة يوسف

الكولاجين عنصر أساسي في تكوين العظام والجلد والعضلات وأجزاء أخرى من الجسم، وهو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ووفقاً لموقع «Health Line» الأميركي، فإن الأبحاث دعمت تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين، بسبب فوائده العديدة، ومنها:



صحة الجلد

يلعب الكولاجين دوراً قوياً في تقوية البشرة والمرونة والترطيب، وبسبب نقص الكولاجين في البشرة مع تقدم العمر، فإن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي عليه يساعد في تقليل التجاعيد والجفاف.



حماية المفاصل

مع التقدم في العمر، يزداد خطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام وغيرها، فالكولاجين يساعد في الحفاظ على سلامة الغضاريف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذي يحمي المفاصل، لذلك تساعد مكملاته في تحسين أعراض هشاشة العظام وتقليل آلام المفاصل بشكل عام.



كتلة العظام

تتكون العظام في الغالب من الكولاجين، ومع نقصه تتدهور كتلة العظام أيضاً، مما يزيد خطر الإصابة بالكسور.



تعزيز العضلات

يُعد الكولاجين مكوناً مهماً في العضلات الهيكلية، حيث تشير الدراسات إلى أن مكملاته تساعد في زيادة كتلة العضلات لدى الأشخاص المصابين بفقدان هذه الكتلة الذي يحدث مع تقدم العمر.



صحة القلب

يدخل الكولاجين في بناء الشرايين والأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى بقية الجسم، وبدون وجود كمية كافية من الكولاجين تقل مرونة الشرايين.



فوائد صحية

لمكملات الكولاجين فوائد صحية أخرى، لكن لم يتم دراستها على نطاق واسع، ومنها أهميته للشعر والأظافر ولصحة الأمعاء والمخ، وأيضاً في خسارة الوزن.