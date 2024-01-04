«كلمات» تنير عالم المكفوفين في اليوم العالمي لـ «برايل»

أبوظبي (الاتحاد)

تجسيداً لرؤيتها التي تؤكد أن الوصول لمصادر المعرفة والتعلم وتنمية المخيلة والقدرات كحق طبيعي لكل فرد مهما كانت ظروفه، نظمت مبادرة «أرى» التابعة لمؤسسة كلمات بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل ورشة عمل بالتعاون مع «جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً» ونورة بن هده صاحبة مشروع «لا ڤي دولز»، استهدفت من خلالها الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في الجمعية.

وتوزعت الورشة، التي حضرها عدد من الأطفال واليافعين على قسمين، شمل الأول سرداً قصصياً من الحكواتية ومدربة المهارات للأطفال، الدكتورة لمياء توفيق التي قرأت للأطفال رواية «عينا لعبتي» للكاتب عباده تقلا، والتي تتحدث عن أهمية التعاون والابتكار في صنع الحِرف.

وشمل القسم الثاني ورشة عمل أشرفت عليها نورة بن هده وفريق مؤسسة كلمات، لتشارك خلالها الأطفال صناعة الدمى وتنسيق ملابسها وتزيين منازلها، بهدف تحفيز المخيلة وتعزيز قدرة المكفوفين وضعاف البصر على تنمية إبداعاتهم.

تُعتبر مؤسسة كلمات أول منظمة غير ربحية في دولة الإمارات تُمنح حقوق نشر استثنائية وفقاً لتوصيات «معاهدة مراكش» لإعداد نُسخ ملائمة من الكتب والمصنفات للمكفوفين وضعاف البصر، واستطاعت مبادرة «أرى» الوصول إلى الأطفال المكفوفين وضعاف البصر في 11 بلداً حول العالم ل 46 منظمة ومؤسسة.