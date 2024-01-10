«التوتر» يسبب زيادة الوزن

ترجمة: عزة يوسف

كثيراً ما نتعرض للتوتر في حياتنا اليومية سواء بسبب العمل المرهق أو المشاكل المادية أو المهام اليومية الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، حسبما أوضح موقع «Eat This» الأميركي..



اضطرابات النوم

قد يسبب التعرض للتوتر اضطراباً في النوم، وعدم الحصول على كمية كافية من النوم الجيد، مما يجعل «هرمونات الجوع» لديك تخرج عن السيطرة، وقد يكون له تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي وأيضاً على اختياراتك الغذائية.



الأكل العاطفي

عندما يشعر الإنسان بالتوتر يتوجه مباشرة إلى الأكل، حيث يلجأ الناس غالباً إلى الأطعمة الغنية بالطاقة مثل المعكرونة والبيتزا للتعامل مع الإجهاد، وهذا يؤدي إلى زيادة في الوزن غير المرغوب فيها.



ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يرتفع حين تشعر بالضغط العصبي، ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي بشكل سلبي، مما يجعل التحكم في الوزن أمراً صعباً، بالإضافة إلى أنه يعزز تراكم الدهون ويرفع مستوى ضغط وسكر الدم ويسبب الأرق.



تقليل تأثير الأنسولين

يساعد الأنسولين على دخول الجلوكوز خلايا الكبد والخلايا الدهنية للاستفادة منه كمصدر للطاقة، وعند الشعور بالتوتر تقل فاعلية الأنسولين الذي يكافح من أجل تنظيم تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية.



عدم ممارسة الرياضة

قد يثقل التوتر كاهلك بحيث لا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية وإهمالها بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى الزيادة في الوزن.



الوجبات السريعة

قد يسبب الشعور بالتوتر سهولة اتخاذ قرار تناول الوجبات السريعة، وعدم قضاء بعض الوقت لإعداد وجبة صحية، الأمر الذي يسبب زيادة في الوزن.