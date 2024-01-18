سامسونج تزود أحدث هواتفها الذكية "إس24" بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي الرائد "إس24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، وذلك في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأميركية آبل.

تفوقت آبل على سامسونج في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقاً لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.



ورداً على ذلك، تقدم سامسونج العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "جالاكسي إس24" ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.

وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس24" هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.



وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.



كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في جوجل. وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.



ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونج صفقة لعدة سنوات مع جوجل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأميركية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

وستباع سلسلة "جالاكسي إس24" بدءاً من 31 يناير.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "جالاكسي إس24" في نسخته الأساسية من 799 دولاراً وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس24 بلس" من 999 و"إس24 ألترا" من 1299.

وحافظت سامسونج على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.