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الترفيه

The Beekeeper.. «النحّال»

ملصق الفيلم
19 يناير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)
نشاط فني مكثف عاشه الممثل العالمي جيسون ستاثام في الموسم السينمائي 2023، بمشاركته في بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، هي: Expend4bles، Fast X، Meg 2: The Trench، ليبدأ الموسم السينمائي 2024 بفيلمه الجديد The Beekeeper - «النحّال» الذي يمزج بين الأكشن والتشويق.
يشارك في بطولة الفيلم كل من جوش هيتشيرسون، جيرمي آيرونز، إيمي ريفر لامبمان وأمبير سيينا، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ كيرت ويمر، وﺇﺧﺮاﺝ ديفيد آير.

احتيال إلكتروني
يسلط الفيلم الضوء على ظاهرة عمليات الاحتيال الإلكترونية، من خلال قصة «آدم كلاي» الذي يلعب دوره جيسون ستاثام، والذي يتقاعد من عمله كعميل سابق في منظمة سرية تعرف باسم «بيي كيبرز» أو «النحالين»، والتي تم إنشاؤها لحفظ النظام داخل البلد، ويتفرغ لعيش حياة هادئة وتربية النحل، ومع تسلسل الأحداث تقع حادثة مروعة تغير مجرى حياته، حيث تتعرض جارته «كلاي» التي يعتبرها صديقته الوحيدة التي اعتنت به يوماً، إلى عملية سرقة إلكترونية عن طريق حاسوبها الشخصي، تفقد فيها كل أموالها وتنتحر.

حملة انتقامية
يكتشف «كلاي» أن سرقة أموال الناس تأتي بتخطيط من هذه المنظمة الخطيرة، ليبدأ في حملة انتقامية شرسة للبحث عن الحقيقة وتسوية الحسابات وتحقيق العدالة لكل شخص تعرض لحيلة التصيد من قبل هذه المنظمة.

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مشاهد احترافية
وضمن جرعة زائدة من مشاهد الأكشن والقتال التي نفذها ستاثام باحترافية كعادته، لم يتوقف «كلاي» حتى يدمر المنظمة فحسب، بل يسعى إلى أن يفضح أمام السلطات كل المتطورين، فيخوض مغامرة تعرض حياته للخطر، ليكشف الستار عن مؤامرات خطيرة ترتبط بمصالح شخصية تؤثر على أمن الوطن.

معارك قتالية
المخرج ديفيد آير الذي اشتهر بتنفيذ عدد من أفلام الأكشن والحركة المميزة منها: The Tax Collector، Bright، Suicide Squad، قدم في The Beekeeper معارك قتالية احترافية، مبنية على حبكة درامية تمزج بين المشاهد الإنسانية والانتقامية حول الجرائم الإلكترونية.

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