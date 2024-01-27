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7 نصائح للتغلب على الكسل

7 نصائح للتغلب على الكسل
28 يناير 2024 00:56

ترجمة: عزة يوسف

مع انخفاض درجات الحرارة، يميل الناس إلى الشعور بالكسل ويفضلون البقاء في المنزل قدر الإمكان، غير أن ذلك قد يسبب مشاكل صحية ومنها زيادة الوزن، وإليك بعض النصائح التي تساعدك في التغلب على كسل الشتاء، كما ذكرها موقع «Health Shots» الهندي:

ضوء الشمس
يساعد التعرض للشمس قدر الإمكان في زيادة مستوى هرمون السيروتونين، الذي يحسن المزاج ويزيد الطاقة.

النشاط بالمنزل
يمكنك وأنت داخل منزلك ممارسة التمارين الرياضية، مثل اليوغا لتبقي لياقتك البدنية مرتفعة، كما أن القيام بالمهام المنزلية قد يفيد أيضاً.

مواعيد النوم
يساعد وضع مواعيد ثابتة للنوم في الحصول على كمية نوم كافية، مما يحارب مشاعر الخمول والكسل.

التغذية
تعد التغذية الجيدة وشرب المياه أمرين مهمين لصحة الجسم، حيث يمنحاه العناصر الغذائية والطاقة اللازمة.

المهام
قَسِّم المهمة الكبيرة إلى عدة مهام صغيرة، فإنجاز المهام يعزز من دوافعك ويقلل احتمالية شعورك بالإرهاق.

التواصل
يزيد الجلوس بمفردك لساعات من الشعور بالكسل، إلا أن التواصل مع الأصدقاء والعائلة أو طلب المساعدة في المهام الكبيرة، يوفر الدعم العاطفي ويحسن المزاج.

بيئة مريحة
اجعل مكان عملك دافئاً بإضاءة وعناصر مريحة لتشجعك على العمل.

الكسل
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