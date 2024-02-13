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5 فوائد.. لتجمعات العائلة

5 فوائد.. لتجمعات العائلة
14 فبراير 2024 02:26

ترجمة: عزة يوسف 

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أحياناً ينشغل أفراد العائلة عن قضاء الوقت معاً، بسبب الدراسة والتمارين والعمل وأعمال المنزل، رغم أن الدراسات أثبتت  أنه أمر بالغ الأهمية لصحة الأطفال النفسية والوالدين، وهنا نذكر فوائد تجمع أفراد الأسرة معاً، وفقاً لموقع «I Mom» الأميركي، ومنها:
الثقة
قضاء وقت لطيف مع الأبناء يبعث برسائل غير مباشرة بأنهم محبوبون ومُقدَرون، ويعزز داخلهم الشعور بأنهم مهمون بالنسبة إليك مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم، كما ربط العلماء العلاقات الأسرية الصحية والقوية بتحسين احترام الأطفال لذواتهم.
السعادة
أثبتت الدراسات، أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول في اللعب مع والديهم يتحسن مستواهم الدراسي، ويكونون أكثر سعادة في المتوسط عن أولئك الذين يقضون مع والديهم وقتاً أقل.
تحسين الصحة
يحسن قضاء وقت ممتع مع العائلة صحة أفراد الأسرة جميعهم سواء النفسية أو البدنية، ويقول العلماء إن قضاء المزيد من الوقت مع من نحب يساعد في تقليل الشعور بالاكتئاب والعزلة، كما أنه يحسّن من النوم.
تقليل التوتر
وجدت جمعية القلب الأميركية أن 91% من الآباء يقولون إن أفراد الأسرة يصبحون أقل توتراً عند تناول الطعام معاً، ولذا فإن شيئاً بسيطاً مثل الاجتماع على الوجبات قد يكون حلاً لإزالة التوتر.
تقوية الروابط
يقلل التنزه والمشي وركوب الدراجة والتحدث مع الأطفال من فرصة تعرضهم للمشاكل السلوكية، ويقوي الروابط بين الوالدين والصغار.

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