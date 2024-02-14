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الشيف بيهيل يحلّق بالمطبخ الإستوني في «جلفود 2024»

الشيف الإستوني الحائز نجمة ميشلان الخضراء بيتر بيهيل
14 فبراير 2024 11:00

الاتحاد (دبي)
تحمل منصة «أطايب إستونيا» تجربةً آسرة لذواقة الطعام في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2024»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 - 23 فبراير، عبر فنون الطبخ المستدام التي ستستعرضها مع الشيف الإستوني الحائز نجمة ميشلان الخضراء بيتر بيهيل.


وفي سلسلة من عروض الطهي الحيّة «توب تيبل» المنتظرة، سيوضح الشيف بيهيل الخصائص المدهشة لخضراوات ربما لا تكون مستخدمة كثيراً، مثل الجزر، عبر إحياء التقاليد الغنية للمطبخ الإستوني من خلال تقنيات مبتكرة، كالطهي والمعالجة والتخمير.
وعبر دروس الطهي الحيّة التي سيقدمها الشيف بيتر بيهيل يومي 21 و23 فبراير، والعروض المتنوعة لأصحاب المطاعم والمنتجين الإستونيين المشاركين، يطمح القائمون على منصة «أطايب إستونيا» إلى ترسيخ قيمة المطبخ المستدام والمبتكر، وإمكاناته لدى الزوّار.

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تتميز رحلة الشيف بيتر بيهيل في عالم الطهي بالاستكشاف والاستدامة والاحترام العميق للطبيعة. وبعدما صقل مهاراته في بعض المطابخ المرموقة في أوروبا، نال بيهيل نجمة ميشلان الخضراء في عام 2022، تقديراً للنهج الواعي بيئياً الذي يتبنّاه في مطبخه، إذ ترتكز فلسفته على الإيمان بأن الطعام الاستثنائي يقوم أولاً على احترام البيئة، وهي روح يعكسها بشغف من خلال أطباقه. وفي معرض «جلفود» 2024، سيعرض بيهيل مهاراته ليلهم الحضور عبر التزامه بالابتكار في مجال الطهي ووفائه لمسؤوليته البيئية.

 

فنون الطهي
مركز دبي التجاري العالمي
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