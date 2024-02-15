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مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق دورات تقييم المهارات الإنتاجية
15 فبراير 2024 11:17

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في الممكلة العربية السعودية، دورات تقييم المهارات الإنتاجية "التحدث والكتابة"؛ لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتطوير مهاراتهم وتنميتها؛ خدمةً للغة العربية، وتعزيزاً لإسهامها الحضاري والعلمي والثقافي.

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وتُعدُّ الدورات إحدى البرامج التدريبية الجديدة، التي يعتزم المجمع - عن طريقها - تزويد المشاركين بالأساليب العلمية للتقييم وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي العام لتعليم اللغات (CEFR)؛ لتطوير مهارات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وتنميتها، وتدريبهم في مجال تقييم المهارات الإنتاجية في اللغة “التحدث والكتابة”.


ويستهدف البرنامج، المعنيين بتقييم المهارات الإنتاجية في اللغة الثانية/ الأجنبية، وأعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم، والعاملين في وحدات تعليم اللغة العربية بالجامعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، إضافة إلى الممارسين الذين لديهم خبرة في هذا المجال لا تقل عن 3 سنوات.

وسيقيم المجمع في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، 6 دورات تدريبية بعضها حضوريّة، وبعضها "افتراضيّة".
وستقام الدورة الأولى - المقرّر عقدها في مدينة الرياض بمقر المجمع - في الفترة من 18 إلى 21 من فبراير الجاري، فيما ستُقام بقيّة الدورات خلال الفترة من شهر مارس إلى شهر مايو 2024. 

المصدر: وام
اللغة العربية
السعودية
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