حاتم علي.. «عرّاب الدراما السورية»

سعيد ياسين (القاهرة)

حاتم علي واحد من أبرز المخرجين السوريين والعرب، تركت أعماله الخالدة بصمة واضحة، تزداد قيمتها بمرور الزمن، خصوصاً أنه كان يختارها بعناية فائقة. امتلك حاتم علي قدرة كبيرة على التدقيق في كل عناصر العمل من فنانين وفنيين، وآمن بأن توزيع الأدوار جزء مهم من الخطة الإخراجية، وتعبير عن تصور المخرج للشخصيات المكتوبة على الورق، وساعده في ذلك دراسته الأكاديمية وثقافته الواسعة، وكان للمشاهد العربي وقفات مع أعماله في شهر رمضان.

بدأ حاتم علي، المولود عام 1962، مشواره الفني عن طريق كتابة بعض النصوص المسرحية، ورغم دراسته للتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلا أنه واصل مشواره في الكتابة والتأليف فكتب مجموعتين قصصيتين، بجانب مسرحيات «مات 3 مرات» و«البارحة- اليوم- وغداً» و«أهل الهوى».

وشارك بعد تخرجه من المعهد عام 1986 في العديد من المسلسلات الناجحة مع كبار المخرجين، من أمثال هيثم حقي وبسام الملا ومحمد عزيزية ونجدت أنزور، إلا أنه انجذب للإخراج في منتصف التسعينيات. وبدأ رحلته الإخراجية من خلال تمثيليات وسهرات درامية، منها «قضية عائلية» و«أحلام خارج الزمن» و«مسرح بلا جمهور» و«اللعبة» و«السندباد الجوي» و«الحصان» و«الخوف»، ثم بدأ رحلة ناجحة مع المسلسلات التاريخية والاجتماعية الطويلة، ومنها «الفصول الأربعة»، و«الزير سالم»، و«صلاح الدين الأيوبي» و«صقر قريش» و«ربيع قرطبة» و«ملوك الطوائف»، وفي 2004 قدم أحد أهم أحلامه الفنية من خلال مسلسل «التغريبة الفلسطينية»، بطولة جمال سليمان وخالد تاجا ويارا صبري.

وفي 2007، خاض تجربة دراما السير الذاتية من خلال إخراجه لمسلسل «الملك فاروق» لتيم حسن، وكان نجاح المسلسل سبباً في زيادة الطلب عليه في الدراما المصرية، فأخرج مسلسلات «تحت الأرض» و«حجر جهنم» و«كأنه امبارح» و«أهو ده اللي صار».

كما أخرج حاتم المسلسل التاريخي «عمر» عام 2012، ومن مسلسلاته السورية أيضاً «أهل الغرام»، «العراب»، «الغفران»، «أبواب الغيم»، «الليل الطويل»، «صراع على الرمال»، «عصي الدمع»، «صراع على الرمال»، وغيرها، وتوفي في مصر عن 58 عاماً في 29 ديسمبر 2020.