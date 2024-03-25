«الفاروق».. تحفة معمارية بالبرازيل

شعبان بلال (القاهرة)

تم رفع الأذان لأول مرة بمسجد الفاروق عمر بن الخطاب بالبرازيل في مارس 1987، ومنذ ذلك الوقت تحوّل إلى مركز إشعاع إسلامي وثقافي في مدينة فوز دو إيغواسو، كونه بُني في حي يجتمع فيه الآلاف من الجاليات الإسلامية والعربية. بداية الفكرة كانت بناء مسجد ليتمكن مسلمو هذه المدينة من أداء الصلاة، وإقامة المناسبات الدينية، لذلك تبلغ مساحة البناء 600 متر، منها قاعة الصلاة البيضاوية التي تشغل نحو 400 متر وتتسع لـ 580 مصلياً، كما يتميز المسجد بهندسة معمارية مستوحاة من المسجد الأقصى.

قبة عملاقة

عمارة المسجد عبارة عن تحفة فنية وطفرة نوعية في العمارة الإسلامية، فهو يضم أكبر قبة حرّة في أميركا اللاتينية مصنوعة من الخرسانة المسلحة، وتم تصميم مبنى المسجد على شكل قاعدة ثمانيّة الشكل ومحاطة بأقواس، ومئذنتين بارتفاع 15 متراً. الجزء الداخلي من مسجد الفاروق يسوده اللون الأبيض وتمنح النوافذ الزجاجية الملونة مشهداً ملوناً في ساحة الصلاة الرئيسة، وتغطي أرضية المسجد سجادة زرقاء جميلة مرسومة بشكل جميل ذات أقواس، والأعمدة الرخامية المنتشرة تعطي رونقاً وفخامة لساحة الصلاة، تزينها فنون الأرابيسك التقليدية والزخارف واللوحات التي تحمل آيات قرآنية.

زينة رمضان

في رمضان، يتخذ المسجد مشهداً بديعاً عبر الأضواء الملونة التي تكسي المبنى من الخارج، ليصبح بمثابة لؤلؤة ملونة تزين ليل المدينة، ويستقبل الصائمين طوال اليوم لقضاء الوقت، وتزدحم منطقة الطعام بالعائلات أثناء وقت الإفطار في مشهد جميل. وفي عيد الفطر يتحوّل مسجد الفاروق إلى تجمع احتفالي مميز بالزينة الملونة وتوزيع الهدايا على المصلّين عقب صلاة العيد، كما تتزين القبة بزخارف إسلامية من خلال نظامها الضوئي الفريد.

ديني تثقيفي

يقدم مسجد الفاروق خدمات عديدة، أبرزها مدرسة لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، إلى جانب الدور التثقيفي عبر محاضرات وكتب متنوعة في عدة مجالات، يستفيد منها الآلاف من المسلمين الموجودين في المدينة منذ عقود، ومؤخراً أصبح للمسجد دور مؤثر في المجتمع والاقتصاد كونه مركزاً لتنشيط السياحة الدينية في البرازيل، ودور مجتمعي يتجسد في التوعية من الأوبئة، وجمع المال لإطعام الفقراء وشراء الأدوية لغير القادرين.