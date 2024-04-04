«جنيف الإسلامي».. أكبر مساجد سويسرا

أحمد عاطف (القاهرة)

في مدينة جنيف متعددة الثقافات، مركز أبرز المنظمات الدولية، يتخذ المركز الإسلامي الثقافي موقعه في أحد أرقى أحياء المدينة بمعمار فريد وأنشطة واسعة لترسيخ مبادئ الإسلام السمحة، ونقطة تلاقٍ للمسلمين من مختلف المدن السويسرية. تم بناء المسجد عام 1987 ليخدم أكثر من 30 ألف مسلم يعيشون في العاصمة السويسرية، ونقطة مرجعية تخدم أكثر من نصف مليون مسلم في أنحاء سويسرا، وأعداداً ممن يعيشون في فرنسا أيضاً.



حدائق ومبانٍ

بمساحة إجمالية تتخطى 8 آلاف متر، يُعتبر المركز الإسلامي أكبر مسجد في سويسرا، وقسّمت مساحته بين الحدائق والمباني، منها 4 آلاف متر مخصصة لمبنى الصلاة الذي يستوعب أكثر من 1500 مصلٍ، بجانب مساحة إضافية للنساء تتسع لـ500 سيدة في الطابق الثاني. يضم المركز طوابق عدة إلى جانب الأماكن المخصصة للصلاة، فهناك غرفة واسعة للاجتماعات، ومكتبة فيها عشرات الكتب بتصنيفات متعددة، كعلوم اللغة العربية والتربية الإسلامية والثقافة العامة، كما أن هناك عدداً من الفصول الدراسية للأطفال، ومطبخاً لإعداد الطعام من أجل مساعدة المحتاجين.



مثلثات

يمزج معمار المسجد بين الطرازين العربي التقليدي والأندلسي، حيث يتخذ المبنى شكلاً ثمانيّ الأضلاع وبجانبه مئذنة رئيسة متميزة برأس مخروطية تحمل هلالاً، أما قباب المسجد فهي ذات تصميمات مختلفة، منها الزجاجية الشفافة التي تعمل كنافذة عملاقة، وأخرى مكونة من مثلثات بالطوب رمادي اللون.

ومن الداخل، يحمل المسجد بصمات مغربية من حيث الطراز المعماري العام أو النقوش والزخارف، فالجدران مزخرفة بشكل شبه كامل بفنون الأشكال الهندسية وآيات قرآنية بالخط اليدوي وفنون الفسيفساء، وكذلك الأعمدة الرخامية بلونها الرمادي. وتتميز القبة من الداخل بنقوش بديعة وأشكال ثمانيّة الأضلاع تحمل أسماء الله الحسنى، ويتدلى منها ثريا عملاقة باللون الفضي، تتماشى مع اللون الرمادي السائد في أرجاء المسجد من الداخل.



أجواء رمضانية

يستقبل المركز الإسلامي بجنيف في رمضان آلاف المصلّين من مختلف أنحاء سويسرا للصلاة وحضور الإفطار الجماعي الذي ينظمه المركز والاستماع إلى المحاضرات، كما يتيح للزوار المشاركة في أعمال التبرعات للفقراء، وتوزيع زكاة الفطر لمن يستحق.