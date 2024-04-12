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الصين تطور تقنية واعدة لعلاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب

الصين تطور تقنية واعدة لعلاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب
12 ابريل 2024 10:35

حققت الصين تقدماً كبيراً في مجال تقنية ما يعرف بـ" واجهة الدماغ والحاسوب "(BCI)، التي تسمح للدماغ البشري بالتواصل مباشرة مع أجهزة الكمبيوتر، الأمر الذي يساعد في علاج الكثير من الحالات الطبية الصعبة ومنها الشلل النصفي، وفي يناير الماضي، نجح فريق من مستشفى شوانوو بجامعة العاصمة الطبية وجامعة تسينغهوا ببكين في زرع معالج BCI لاسلكي في جمجمة رجل يعاني من الشلل، مما ساعده على استعادة مهاراته الحركية بشكل كبير.

 

وتعد تقنية BCI واعدة في المجال الطبي، حيث يمكن استخدامها في علاج الشلل النصفي والصرع والاكتئاب، وحتى استعادة بعض الرؤية للمكفوفين. كما أنها تدمج تخصصات متعددة مثل الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي.

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وتولي الصين اهتمامًا كبيرًا لتطوير تقنية BCI، حيث تم إطلاق برنامج لتعزيز هذه التقنية وتحقيق تطبيقاتها السريرية خلال 3-5 سنوات. كما أطلقت شركات ومشاريع ابتكارية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات الصينية.

 

ومن الأمثلة على التقدم الصيني في هذا المجال، تطوير سلسلة الروبوتات العصبية الاصطناعية "شين قونغ" بجامعة تيانجين، التي تستخدم في إعادة تأهيل المرضى، كما حققت الصين اختراقات في ابتكار البرمجيات والخوارزميات الرئيسية في هذا المجال.

 

 

المصدر: وام
الاكتئاب
الصين
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