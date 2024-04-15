أبرد منطقة في اليابان تسجل رقما قياسيا للحرارة في أبكر يوم من العام

تجاوز مؤشر الحرارة في سابورو، عاصمة جزيرة هوكايد في اليابان، 25 درجة مئوية، اليوم الاثنين، محطما الرقم القياسي للحرارة في مثل هذا الوقت من العام في أقصى شمال اليابان، على ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

تقع مدينة سابورو في أبرد منطقة في اليابان، وقد استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1972، ويقام فيها مهرجان ثلجي شهير خلال شهر فبراير، تُعرض فيه منحوتات جليدية عملاقة.

وهذه أول مرة تتجاوز فيها الحرارة في سابورو 25 درجة مئوية في مثل هذا الوقت المبكر من العام، منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في هذه المدينة عام 1877، على ما قال شويتشي يوشيدا، المسؤول عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في هوكايدو.

متوسط درجة الحرارة في سابورو ليوم 15 أبريل هو 11,5 درجة مئوية، والرقم السابق لأقرب تاريخ وصلت فيه الحرارة إلى 25 درجة مئوية كان في 20 أبريل 1998 (25,1 درجة).

تعتبر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن 25 درجة مئوية هي حرارة صيفية في اليابان، وفق نظام التصنيف الحالي الخاص بها.

وأضاف يوشيدا "لا يمكننا استبعاد احتمال أن يكون لتغير المناخ دور" في هذه الحرارة المبكرة القياسية في سابورو.

وأصبح بلوغ مستويات حرارة قياسية في أوقات مبكرة أقل ندرة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، شهدت السويد أبكر بداية لفصل الصيف على الإطلاق في بداية أبريل، إذ تجاوزت الحرارة 10 درجات مئوية لمدة خمسة أيام متتالية في ثلاث مدن في جنوب البلاد.

على المستوى العالمي، مع تسجيل درجة حرارة قياسية جديدة في مارس الماضي، كانت الأشهر الاثنا عشرة الأخيرة هي الأكثر سخونة على الإطلاق على الكوكب (+1,58 درجة مئوية أكثر دفئاً مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة في القرن التاسع عشر)، بحسب تقرير مرصد "كوبرنيكوس" الأوروبي.