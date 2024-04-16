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الترفيه

الإمارات تشارك في تقييم «موسكو السينمائي»

الإمارات تشارك في تقييم «موسكو السينمائي»
16 ابريل 2024 14:59

محمد نجيم (الرباط)
تشارك دولة الإمارات في تقييم الأفلام التي اختيرت للمشاركة في الدورة الـ 46 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة ما بين 19 و26 أبريل الجاري، ويترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج الروسي ألكس بيمانوني. ويشارك الفيلم السعودي «هجان» لمخرجه أبو بكر شوقي، بطولة عبد المحسن النمر في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، وتدور أحداثه حول الفتى مطر وأخيه غانم اللذين يعيشان في صحراء منطقة تبوك شمال غربي المملكة العربية السعودية، ويؤدي وقوع حادث مأساوي إلى اتجاه مطر لمنافسات سباق الهجن للاحتفاظ بناقته «حفيرة» المهددة بالقتل.
وتشارك مصر بفيلم «حجر الفئران» للمخرج محمد السمان، بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا، وكمال الإسناوي وحنان حلمي، ويروي قصة الشابة خلود التي تسعى إلى استقرار أسرتها.
وذكرت إدارة المهرجان في بيانها أن المسابقة الرسمية ستشهد عرض أفلام أخرى وهي: «الغير طبيعي» للمخرج الروسي إيليا مالانين، «خطوة إلى الحلم: مرة واحدة وإلى الأبد» للمخرج الصيني دونغ تشنغ بينغ، «بعد المغادرة» للمخرج الإيراني رضا نياتي، «البدائي» للمخرج الهندي أميتاب شاترجي، «ثواني» للمخرج الجنوب الأفريقي لايز كون، و«بوريزا» للمخرج البرازيلي ريناتو باربيري.

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