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خروف يقتل زوجين عجوزين

الشرطة النيوزيلندية تجري تحريات في المكان
19 ابريل 2024 17:48

أردت الشرطة في نيوزيلندا خروفا بعد أن قتل زوجين مسنّين في مزرعة، على ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.
وأعلنت الشرطة، في بيان، أنها عثرت على رجل وامرأة ميتين صباح الخميس في منزلهما في غرب منطقة أوكلاند (شمال)، مؤكدة أنّ خروفا كان موجوداً في مكان الحادث عند وصولهم.
وقال دين بوريل، وهو أحد أقارب الزوجين إن الضحيتين، اللذين يتخطى عمر كل منهما 80 سنة، ماتا في "حادث مأساوي" مسؤول عنه حيوان، على ما أوردت إحدى وسائل الإعلام.

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وأشارت الشرطة إلى أن شخصا آخر، لم تُعرَف هويته، أصيب بجروح طفيفة إزاء هجوم الخروف عليه.
وتابعت "عند وصول عناصرنا إلى المكان، واجهوا خروفا آخر كان يتوجّه صوبهم".
وأضافت "بعد تقويم المخاطر، أقدموا على قتل الحَـمَـل".
وستخضع جثتا الضحيتين لعملية تشريح، بحسب الشرطة.
يبلغ عدد سكان نيوزيلندا خمسة ملايين شخص ويوجد فيها أكثر من 25 مليون خروف.

المصدر: آ ف ب
خروف العيد
هجوم
نيوزيلندا
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