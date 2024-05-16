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8 بحيرات «جليدية» جاذبة للسياح

8 بحيرات «جليدية» جاذبة للسياح
17 مايو 2024 00:56

ترجمة: عزة يوسف
تمثل بعض البحيرات أجمل العجائب الطبيعية على الكوكب، حيث تتميز بجاذبية على مدار العام، خاصة عندما تتجمد مياهها ويغمرها الثلج، وهنا نتناول أروع بحيرات العالم التي تتجمد في الشتاء، حسبما ذكرها موقع «Stars Insider» الأميركي:

«البحيرات القرمزية»
هي ثلاث بحيرات بالقرب من بانف في ألبرتا بكندا، واشتقت اسمها من البحيرة الرئيسة «أوجيبوا»، والتي تعني «بحيرة توهج الغروب»، والتي ترجمها الفرنسيون إلى القرمزي حيث تتوهج بهذا اللون خلال أشهر الشتاء الباردة.

«سينيفير»
أكبر بحيرة في منطقة الكاربات الأوكرانية، وتُعد واحدة من روائع حديقة سينيفير الوطنية الطبيعية، حيث تظهر متلألئة تحت الجليد.

«ميشيغان»
تتغطى بحيرة ميشيغان في الولايات المتحدة بالجليد خلال شهور الشتاء الباردة في إلينوي، ويزداد التركيز على زيارة المدينة من جانب السياح، في هذا الوقت.

«بلو بوند»
تقع البحيرة الزرقاء في بايي بجزيرة هوكايدو اليابانية، وهي بحيرة صغيرة من صنع الإنسان تشتهر بمياهها الزرقاء السماوية، وألوانها النابضة بالحياة وبشكل خاص في الشتاء عندما يكون سطح البركة مغطى بالجليد.

«جوكولسارلون»
يتجمد سطح هذه البحيرة الآيسلندية لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر تقريباً في العام، من أوائل يناير إلى أوائل مايو.

«بايكال»
تقع بحيرة بايكال في جنوب سيبيريا، وهي أعمق وأقدم بحيرة في العالم، يعود تاريخها إلى 25 مليون سنة وفقاً لليونسكو، وهي شديدة النقاء حيث تصل الشفافية في الأقسام المفتوحة منها إلى 30 و40 متراً.

«إبراهام»
تشتهر بحيرة إبراهام في جبال روكي الكندية بالميثان الذي يسبب  تكوّن فقاعات متجمدة  تحت  الجليد خلال فصل الشتاء.

«مورسكي أوكو»
تعني «عين البحر»، وتقع هذه البحيرة في جنوب بولندا غارقة في أعماق حديقة تاترا الوطنية، ضمن سلسلة جبال تاترا الشاهقة.

البحيرات
عجائب الطبيعة
الشتاء
الجليد
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