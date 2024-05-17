10 أفلام تعيد البطولات النسائية إلى السينما

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد السينما عودة البطولة النسائية بأفلام جديدة يجري التحضير لها أو تصويرها حالياً، بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة، واقتصرت مشاركة الممثلات في البطولات الجماعية، لكنهن مؤخراً بدأن يتصدرن الساحة من جديد.



ليلى بالثلاثة

تتصدر ليلى علوي المشهد ببطولة ثلاثة أفلام، وقالت: الأول هو فيلم «جوازة توكسيك» مع بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه حول الخلافات الزوجية.

والفيلم الثاني بعنوان «المستريحة»، تأليف محمد عبدالقوي، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبة ومصطفى غريب ونور قدري، إخراج عمرو صلاح، ويتناول العمل ظاهرة توظيف الأموال التي تعتمد على شخص يجمع الأموال من ضحاياه ثم يستولي عليها ويهرب، ويطلق عليه «المستريح»، وتجسد ليلى علوي فيه شخصية محتالة، وهي أم لأربعة أبناء وتدخل في صراعات مع أحد رجال الأعمال.

والثالث الذي انتهت من تصويره قبل عام، فيلم «آل شنب»، بمشاركة لبلبة وسوسن بدر، تأليف وإخراج آيتن أمين، وتدور أحداثه حول وفاة شخص من عائلتها، لتسافر ليلى إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، لتحدث العديد من المفارقات بين أفراد العائلة الكبيرة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن.



«الحب كله»

تعود إلهام شاهين للسينما بعد غياب أكثر من 4 سنوات، من خلال فيلم «الحب كله»، تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر، وتدور أحداثه في يوم واحد، من خلال امرأة تريد أن تقيم لابنها حفل زفاف مميزاً، لتحدث العديد من المواقف والمفارقات غير المتوقعة.



«الهوى سلطان»

تجسد منة شلبي دور البطولة في فيلم «الهوى سلطان» تأليف وإخراج هبة يسري، بمشاركة أحمد داود، وقالت، إنها تقدم خلاله شخصية موظفة لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهي صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب شاب وتدور بينهما الأحداث بين شد وجذب.



«تاني تاني»

تعود غادة عبد الرازق للبطولات السينمائية من خلال فيلم «تاني تاني»، الذي تم تأجيله، وكان يحمل اسم «جوازة بالعافية»، ويشارك في بطولته أحمد آدم، ثراء جبيل ومحمود حافظ، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد شخصية موظفة، تجمعها منذ الصغر صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم.



«الجارداية»

تتصدر دنيا سمير غانم، البطولة في فيلم «الجارداية» ويشاركها البطولة محمد ممدوح وبيومي فؤاد، تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، لتعود من خلاله للسينما بعد عامين، وتجسد خلاله شخصية «بودي جارد»، تتولى حراسة رجل أعمال كبير، مما يدخلها في أزمات ومواقف، بسبب ضآلة بنيتها الجسمانية.



«جوري»

اللبنانية هيفاء وهبي، تقدم البطولة السينمائية عبر فيلم «جوري» تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك فيه بيومي فؤاد ومحمود الليثي وكريم عفيفي ونانسي صلاح وتوني ماهر، وتعتمد القصة على أحداث رومانسية كوميدية، تتخللها استعراضات غنائية.



«هابي بيرث داي»

قالت نيللي كريم، إنها تستكمل حالياً تصوير مشاهدها في فيلم «هابي بيرث داي»، المقرر عرضه في الموسم الصيفي، ويشارك في البطولة شريف سلامة وحنان مطاوع، تأليف محمد دياب وسارة جوهر، ويناقش قضية عمالة الأطفال.



«الفستان الأبيض»

تخوض ياسمين رئيس تجربة البطولة السينمائية مع المخرجة جيلان عوف، التي تقدم تجربتها الأولى في التأليف والإخراج مع الأفلام الروائية الطويلة، من خلال فيلم «الفستان الأبيض»، وتدور أحداثه حول فتاة فقيرة يتعرض فستان زفافها للتلف في يوم الزواج، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها للبحث عن فستان آخر.