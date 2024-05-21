"مايكروسوفت" تكشف عن برنامج جديد وأجهزة للذكاء الاصطناعي

قدمت شركة مايكروسوفت برنامجاً وأجهزة كمبيوتر جديدة مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي، لتكثف جهودها للتفوق على شركتي جوجل، المملوكة لألفابت، وأبل في عصر الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت قوله، في فعالية في مقر الشركة في ريدموند في واشنطن، إن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تركز على الذكاء الاصطناعي سيطلق عليها "كوبايلوت بلس بي سي". وقالت الشركة إن الأجهزة من خط "سورفاس" التابع لمايكروسوفت وشركاء التصنيع ستوفر المزيد من القوة وستكون أسرع بنسبة 58 % من جهاز "ماكبوك اير ام3" الذي يعد أفضل جهاز من شركة "أبل".

وقالت مايكروسوفت أيضا إن برنامج "جي بي تي - 4 او" الذي تنتجه شركة "اوبن ايه اي"، وهي نسخة محسنة من "جي بي تي4-" هو أفضل في التعامل مع النصوص والصوت والصور في الوقت الفعلي، وسيضاف قريبا إلى مساعد "كوبايلوت ايه ال" الخاص بالشركة.