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دراسة حديثة: غابات المانغروف تواجه خطر الانهيار

غابات مانغروف
23 مايو 2024 09:41

حذرت دراسة علمية حديثة، من أن النظم الإيكولوجية لغابات المانغروف حول العالم تواجه خطر الانهيار، في ظل ما تتعرض له من تهديدات كثيرة مرتبطة تحديدا بالتغير المناخي وإزالة الغابات والتلوث.

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وأظهرت الدراسة التي نشرت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أن 50% من نظم غابات المانغروف الإيكولوجية التي تم تقييمها مهددة بالانهيار وهو ما يمثل نحو نصف الحجم العالمي لهذه الغابات، بينما صنفت نحو 20% منها ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض أو المعرضة بشكل حرج للانقراض".وللمرة الأولى، قيم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المعروف بوضعه قوائم للأنواع المهددة بالانقراض، وضع غابات المانغروف في العالم، وتحديدا في 36 منطقة مختلفة.وقالت المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة غريثيل أغيلار، في بيان، إن التقييم العالمي الأول للنظم الإيكولوجية لغابات المانغروف يوفر إرشادات أساسية تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على أشجار المانغروف بشكل منسق.وأضافت أن غابات المانغروف تشكل موائل أساسية لملايين الأشخاص في المجتمعات الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.ويتزايد الخطر الذي تتعرض له هذه النظم الإيكولوجية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة حدوث العواصف الحادة الناجمين عن التغير المناخي.وتغطي غابات المانغروف حوالي 15% من سواحل العالم، أي حوالي 150 ألف كيلومتر مربع، وتقع بشكل رئيسي على طول سواحل الدول الاستوائية وشبه الاستوائية وبعض السواحل المعتدلة الدافئة، بحسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

 

 

المصدر: وام
مكافحة التغيرات المناخية
دراسة
غابات المانجروف
التغير المناخي
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