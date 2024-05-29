الأربعاء 29 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم

اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم
29 مايو 2024 12:43

من المتوقع أن تطلق اليابان هذا العام أول قمر صناعي خشبي "LignoSat" إلى الفضاء على صاروخ SpaceX.

وأكد المكتب الإعلامي لجامعة كيوتو أن فكرة إنشاء القمر جاءت من منطلق الاهتمام بالبيئة، حيث عند عودته إلى الأرض بعد الانتهاء من مهمته، سوف يحترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي.

أخبار ذات صلة
اليابان.. إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة
«اليابان تايمز»: العين «سحق» يوكوهاما وتُوّج بكأس آسيا

والقمر الصناعي "LignoSat"، عبارة عن مكعب أبعاده 10 سم وسمك جدرانه من 4-5.5 ملم، كما يحتوي على عدة طبقات مصنوعة من الألمنيوم، ومجهز بألواح شمسية متصلة تزن 1 كلغ فقط .

واستخدمت في تجميع القمر الصناعي تقنية خاصة بالأعمال الخشبية اليابانية التقليدية، التي لا تتطلب استخدام مثبتات أو أي مواد لاصقة، ويؤكد المهندسون اليابانيون أنه تم اختبار القمر الصناعي في الفضاء الخارجي.
وكان فريق بحث مشترك من جامعة كيوتو اليابانية وخبراء مؤسسة سوميتومو فوريستي بدأ في أبريل عام 2020 العمل على بناء قمر صناعي من الخشب، ويشير المكتب الإعلامي لجامعة كيوتو إلى أن الفريق العلمي بعد حوالي أربع سنوات من العمل الدؤوب تمكن من بناء أول قمر صناعي خشبي "LignoSat" في العالم.

المصدر: وام
اليابان
قمر اصطناعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يختتم زيارته إلى كوريا
اليوم 16:56
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً
اليوم 16:54
الرئيس المنتخب فيليكس تشيسيكيدي
الأخبار العالمية
تشكيل حكومة جديدة في الكونغو الديموقراطية
اليوم 16:49
عمر العلماء
علوم الدار
عمر العلماء: الذكاء الاصطناعي ينقل قطاع الإعلام إلى المستقبل
اليوم 16:33
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي الرئيس الكوري في ختام زيارته إلى كوريا
اليوم 16:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©