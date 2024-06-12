لأول مرة.. «تسلا» تستخدم روبوتات شبيهة بالبشر في مصنعها

أعلنت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات، عبر موقع إكس، أنها تستخدم اثنين من روبوتاتها الشبيهة بالبشر «أوبتيموس» في مصنع لأول مرة، دون تحديد المصنع أو تفاصيل المهام التي تؤديها الروبوتات.

وقالت الشركة، في منشور تم نشره في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، «تم تطوير 3 مراجعات رئيسية لتصميم الروبوت أوبتيموس و4 مراجعات لليد في العامين الماضيين، حيث يتنقل أوبتيموس بشكل مستقل يومياً في مكاتبنا ومختبراتنا. وتم نشر اثنين من الروبوت أوبتيموس، حيث يؤديان مهام في المصنع بشكل مستقل».

وقال إيلون ماسك، في نيسان/أبريل الماضي، إن الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وإن الهدف هو استخدامها بشكل محدود على خط الإنتاج، مضيفاً أنه سيتم عرضها للبيع لشركات أخرى بحلول نهاية عام 2025.