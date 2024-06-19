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الترفيه

"سناب" تكشف عن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي للواقع المعزز

"سناب" تكشف عن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي للواقع المعزز
19 يونيو 2024 10:26

أطلقت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات اليوم الثلاثاء أحدث إصداراتها من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي سيسمح لمستخدميه برؤية مؤثرات خاصة أكثر واقعية عند استخدام كاميرات الهاتف لتصوير أنفسهم.
يأتي ذلك في ظل سعي الشركة لأن تظل متقدمة على منافساتها في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما كشفت سناب، الرائدة في مجال الواقع المعزز والتي تدخل تأثيرات بالكمبيوتر على الصور أو المقاطع المصورة من العالم الحقيقي، عن نسخة مطورة من برنامجها (لينس ستوديو) الذي يتيح تطوير خواص الواقع المعزز لسناب شات وغيره من المواقع والتطبيقات.
وقالت الشركة إن مستخدمي سناب شات سيكونون قادرين على استخدام المؤثرات الخاصة المتقدمة للواقع المعزز، والتي تسمى لينسز، خلال الأشهر المقبلة.

يتضمن لينس ستوديو الآن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الإجابة عن الأسئلة إذا كان المطور بحاجة إلى المساعدة.

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وهناك أداة أخرى ستسمح للفنانين بكتابة أمر وإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد تلقائياً يمكنهم استخدامها لعدسة الواقع المعزز الخاصة بهم، مما يلغي الحاجة إلى تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد من الصفر.

 

المصدر: وكالات
سناب شات
الذكاء الاصطناعي
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